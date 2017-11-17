عرضت مصر مجموعة من الكنوز التي لم تر من قبل وتعود إلى المقبرة الشهيرة للملك الفرعوني توت عنخ آمون. وقال رئيس فريق الترميم الألماني كريستيان إيكمان انه يتم عرض 55 قطعة من المشغولات المزينة بالذهب التي عثر عليها في مقبرة الملك توت عنخ آمون أمام العامة للمرة الأولى منذ اكتشافها عام 1922.

وأضاف أن هذه الأغراض شاهد على شبكة من الروابط الاجتماعية والثقافية التي ميزت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في العصور القديمة. وزير الآثار المصري خالد العناني دشن المعرض بمناسبة الذكرى الـ 115 لافتتاح المتحف المصري في القاهرة.

ويستمر المعرض على مدار 45 يوما تحت عنوان «كنوز توت عنخ آمون غير المرئية: الرقائق الذهبية»، والذي يضم مجموعة من الرقائق الذهبية للملك توت عنخ آمون والتي تعرض لأول مرة أمام الجمهور في مصر.

وعرض العناني، في كلمته في الاحتفال، تاريخ الرقائق الذهبية، بعد الانتهاء من أعمال ترميمها التي بدأت منذ العام 2014 عن طريق تعاون مشترك بين مصر وألمانيا.

وهذه الرقائق الذهبية عبارة عن أسلحة ودروع وعجلة حربية، ومقتنيات شخصية للملك توت عنخ آمون (1334 ـ 1325ق.م).