القاهرة ـ ناهد إمام

أكد مسؤولون كويتيون في ختام الأسبوع الكويتي العاشر الذي اقيم في جمهورية مصر العربية تحت شعار «الكويت في مصر استثمار ـ صناعة ثقافة ـ اعلام ـ سياحة» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء م.شريف اسماعيل على اهمية المعرض لتوطيد العلاقات المتميزة بين البلدين وتعزيز المعرفة المشتركة وتبادل الخبرات.

من جانبه، أشاد سفيرنا لدى مصر محمد صالح الذويخ، خلال زيارته لجناح «الأنباء» في اليوم الاخير من المعرض، بجريدة «الأنباء» وإدارتها الحكيمة تحت قيادة رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، واصفا إياها بأنها من الجرائد ذات القلم النزيه الحر، وحرص على التواجد داخل الجناح والتقاط الصور تأكيدا على دعم مسيرتها الإعلامية، مؤكدا ان المعرض يساهم في دفع وتعزيز العلاقات الكويتية ـ المصرية لاسيما في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية.

كما قامت الوكيل المساعد بالديوان الأميري ومدير عام مكتب الشهيد فاطمة الأمير، بزيارة جناح «الأنباء» والتوقيع في دفتر الزيارات قائلة في كلمتها الموقعة: نلتقي دوما بحب الكويت لمصر والله الموفق للجميع.

كما حرص رئيس مجموعة الجابرية الكويتية للمعارض الجهة المنظمة للحدث أحمد اسماعيل بهبهاني، على زيارة جناح «الأنباء» والتوقيع في دفتر الزيارات الخاص بها قائلا في كلمته: سعدت جدا بزيارة جناح جريدة «الأنباء» العزيزة على قلبي لأنني كنت من كتابها حينما كنت في الجامعة.

وأوضح بهبهاني أن هذا الحدث الاقتصادي الكبير يضم نخبة ممتازة من كبار رجال المال والأعمال والاقتصاد في الكويت ومصر، الذين يسهمون بتعاونهم المشترك في تعزيز أوجه الترابط والتعاون بين البلدين الشقيقين، ويعد رسالة قوية عنوانها «مصر الأمن والأمان»، وأكد على أن دول الخليج تهتم بالاستثمار في السوق المصري.

واضاف انه بعد 10 سنوات من إقامة الأسبوع الكويتي في مصر، يحق لنا أن نفخر بهذا الحدث البارز والمهم، وأن نشيد بالنجاح الكبير الذي حققه طوال السنوات السابقة، وبإسهامه الذي شهد له الجميع في تدعيم العلاقات الكويتية- المصرية وان شاء الله نداوم على تنظيمه بصورة متواصلة.

كما قام كل من السفير ورئيس الشركة المنظمة بتفقد أجنحة المعرض مرة أخرى وزيارة جناح الصندوق الكويتي للتنمية، ومكتب الشهيد، ووزارة الدفاع والداخلية والإعلام والصحة.

وقد شاركت جمعية الصحافيين بجناح برئاسة جاسم كمال وعضوية كل من: جاسم التنيب، وكامل الشمري، والخطوط الجوية الكويتية، وجمعية أهالي الأسرى والمفقودين الكويتية، وشارك فندق سفير بجناح متميز، ومبرة إبراهيم البغلي للابن البار، كما حرص على المشاركة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيرة الإعلام السابقة د.درية شرف الدين ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط علي حسن، وسفير مملكة البحرين الشيخ خليفة آل خليفة، والسفير جمال الدين بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، ود.لمياء محمود رئيس مجلس إدارة صوت العرب، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز المستهلكين وعدد من أعضاء مجلس النواب المصري.