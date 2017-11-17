القاهرة ـ خديجة حمودة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي امس لاسلو كوفير رئيس البرلمان المجري والوفد المرافق له، وذلك بحضور د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى سفير المجر بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب برئيس البرلمان المجري، مشيرا إلى عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين.

كما أشاد الرئيس السيسي بما شهدته تلك العلاقات من طفرة خلال الفترة الماضية، مؤكدا الحرص على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضا لعدد من مجالات التعاون الثنائي، فضلا عن التعاون بين مصر ومجموعة دول «فيشجراد» التي تتولى المجر رئاستها في الوقت الحالي.

كما تم التباحث حول آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود مكافحة ظاهرة الإرهاب، حيث أكد الرئيس السيسي أن مصر تكافح الإرهاب وتتصدى له بالنيابة عن المنطقة والعالم بأسره، ولديها الإرادة والتصميم على دحر خطر الإرهاب وهزيمته.