أعلن الجيش المصري امس مقتل 3 إرهابيين وتوقيف 74 آخرين في مداهمات بسيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، انه استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية، قامت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني خلال الأيام القليلة الماضية باستهداف البؤر الإرهابية بشمال سيناء.

وأسفرت نتائج المداهمات عن مقتل 3 إرهابيين شديدي الخطورة والقبض على 74 مشتبها بهم في دعم العناصر الإرهابية.

وذكر المتحدث العسكري أنه تم تدمير 5 عربات و4 مخازن لتصنيع العبوات الناسفة ومخزنين لتكديس الوقود تحت الأرض عثر بداخلهما على نحو 10 أطنان من الوقود.