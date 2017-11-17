القاهرة - مجدي عبدالرحمن وأ.ش.أ

فيما يلي ننشر قائمة العلماء الـ 50 الذين لهم حق الفتوى والذين تم الاتفاق عليهم بين دار الإفتاء والأزهر الشريف لمواجهة فوضى الفتاوى، حيث تم إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد بتلك القائمة، والتي تضم علماء من دار الإفتاء والأزهر وجامعة الأزهر وأساتذة جامعات، حيث تتضمن كلا من: د.شوقي إبراهيم عبدالكريم علام، مفتي الجمهورية، ود.عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، ود.علي جمعة محمد عبدالوهاب، مفتي الجمهورية السابق ود.نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق.

كما تضم القائمة أيضا كلا من: د.مجدي محمد عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية ود.علي عمر الفاروق فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء ود.محمد وسام عباس خضر، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، ود.عمرو مصطفى حسنين الورداني، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء ود.محمد عبدالسميع بدير، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء ود.أحمد ممدوح سعد، مدير إدارة الأبحاث الشريعية بالإفتاء. كما تتضمن كلا من د.عويضة عثمان سيد عويضة، مدير إدارة الفتوى الشفوية ود.محمود محمد شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية.

ود.أحمد وسام عباس خضر، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بالإفتاء ود.عصام الدين أنس الزفتاوي، مدير فرع الإفتاء أسيوط ود.أحمد محمود علي، مدير إدارة فرع الإسكندرية، ود.عبدالله عجمي حسن، مدير إدارة فض المنازعات بالإفتاء ود.خالد عبدالعزيز عمران، باحث شرعي ود.مصطفى عبدالكريم محمد مراد، باحث شرعي ود.إبراهيم عبدالسلام محمد خليل، باحث شرعي ود.غادة علي عبد الشهيد، باحثة شرعية والأستاذ د.سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بالأزهر بطنطا سابقا والأستاذ د.عطية عبدالموجود لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.

وتضم كذلك د.عبدالباسط محمد خلف، رئيس قسم الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية، ود.أحمد مصطفى محرم، مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة ود.عماد عبدالنبي، مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة ود.محمود حربي، مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر ود.أحمد مصطفى معوض، المدرس المساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة بالقاهرة ود.عبدالحليم محمد منصور، عميد كلية الشريعة والقانون بـ «تفهنا الأشراف» بالدقهلية ود.حسين سيد مجاهد، مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ود.علي محمد علي مهدي، مدرس الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة القاهرة، ود.عبدالهادي زارع، المشرف على لجنة الفتوى بجامعة الأزهر ود.حازم أحمد محمد شلبي، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر.

وتضم القائمة د.خالد سالم سيد عثمان، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر ود.عطا عبدالعاطي السنباطي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون ود.سعيد عامر، الأمين المساعد بمجمع البحوث الإسلامية والشيخ ياسر محمد السيد الفقي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ود.أحمد المالكي، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف والشيخ سعيد رمضان محمد السيد، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر والشيخ محمد أحمد معتوق مهران، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر والشيخ محمد عبدالعزيز علي عبدالسلام، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر والشيخ إسماعيل محمد عبدالحي أحمد، الفتوى بمركز الإلكترونية بالأزهر والشيخ ناصر مصطفى محمد عمارة، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر والشيخ محمد عبدالرحمن غريب حسن، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر والشيخ صابر حسني صبحي عبدالوهاب، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر.

كما تضم القائمة أيضا، الشيخ جلال سعد حامد خضر، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر والشيخ معاوية عوض أحمد عبدالرحيم، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر وأحمد عبدالعظيم عبدالرؤوف الطباخ، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر وعبدالحميد السيد عبدالحميد محمد سيد أحمد، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر ومحمد عماد أبو الهدى عبدالرازق الخولي، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر، وسعيد رمضان محمد السيد، العضو بمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر.

وكان الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعلن ان المجلس توصل مع دار الإفتاء والأزهر الشريف لقرار بقصر الفتوى على 50 عالما من الأزهر والإفتاء من الشيوخ أصحاب العلم والرأي السديد في أمور الدين.