القاهرة - خديجة حمودة

تحتل جمهورية مصر العربية المركز السابع عالميا في الاستزراع السمكي طبقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة (FAO) كما تحتل المركز الأول أفريقيا في إنتاج الأسماك، وبلغ إنتاج جمهورية مصر العربية من الأسماك (1.5) مليون طبقا لآخر كتاب إحصائي (2016) صادر عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كما بلغ حجم الواردات من الأسماك (236) الف طن تقريبا بنسبة (16%) من الإنتاج العام.

وتعد الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية احد ابرز الشركات الوطنية التي انشئت حديثا بهدف تنمية الثروة السمكية في مصر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الاستزراع السمكي من اهمها مشروع إنشاء المدينة السمكية الصناعية «غليون» بمحافظة كفر الشيخ احد المشروعات التنموية المتكاملة والطموحة اقيم المشروع على مساحة (4000) فدان تقريبا، ويبلغ عدد العمالة اليومية خلال فترة إنشاء المرحلة الاولى للمشروع 5000 عامل وفني ومهندس وعدد المعدات والآلات (1700) معدة ثقيلة/ اليوم، وبلغ إجمالي كميات الحفر والردم حوالي (16م3)، وهو يساوي (6) أهرامات (الهرم الأكبر) وإجمالي وزن كميات الحديد حوالي (13) الف طن وهو ما يزيد على وزن الحديد ببرج ايفل بفرنسا.

يتكون المشروع من مفرخ (اسماك ـ جمبري) على مساحة (17) فدانا بطاقة (20) مليون اصبعية اسماك بحرية/ 2 مليار يرقة جمبري، ومزرعة انتاج الأسماك البحرية باجمالي عدد (453) حوض تربية، (155) حوض تحضين (50×150) بطاقة إنتاجية (3000) طن اسماك/ دورة تقريبا، ومزرعة إنتاج الجمبري عدد (655) حوض تربية (50×50م) والأحواض ذات صرف مركزي ومبطنة بمشمع بولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE بطاقة انتاجية (2000) طن جمبري/ دورة تقريبا، ومزرعة انتاج اسماك المياه العذبة عدد (83) حوضا (100م×200م) بطاقة إنتاجية (2000) طن.

كما يضم مركز ابحاث وتطوير وتدريب: بمساحة (700م) ويتكون من معمل جودة المياه ومعمل الغذاء الحي ووحدة الإرشاد والتدريب، ومعمل بيولوجية الأسماك ومعمل صحة وامراض الأسماك، ومعمل تركيب وجودة الأعلاف.

كذلك مصنع إنتاج اعلاف الأسماك والجمبري ويضم مصنع اعلاف الأسماك البحرية على مساحة (1518م2) بطاقة انتاجية 120 الف طن سنويا، ومصنع اعلاف الجمبري على مساحة (567م2) بطاقة انتاجية 60 الف طن سنويا، ومصنع عبوات الفوم على مساحة (1200م2) لإنتاج عبوات مختلفة الأحجام من الفوم لتداول جميع منتجات الأسماك والجمبري للأسواق الداخلية والتصدير بطاقة انتاجية (900/1500) كجم/ يوم، ومصنع الثلج على مساحة (448م2)، وبطاقة إنتاجية: (40) طن ثلج مجروش/ يوم، (20) طن ثلج بلوكات/ يوم.

وتضم المدينة السمكية الصناعية غليون اكبر مصنع لتجهيز الأسماك والجمبري في الشرق الأوسط على مساحة (19695م2) ويشتمل على مصنع منتجات الأسماك: مبردة ـ مجمدة ـ فيليه ـ مطهية ـ نصف مطهية ـ مصنع، مصنع منتجات الجمبري: مبرد ـ مجمد ـ مقشر ـ مصنع ـ مطهية ـ نصف مطهية، وذلك بطاقة انتاجية (100) طن/ يوم.

وأشار اللواء حمدي بدين رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية إلى ان الشركة تتولى تنفيذ العديد من المشروعات الهامة في مجال الاستزراع السمكي بالتعاون مع وزارة الزراعة والعديد من الأجهزة المعنية بالدولة.

والتي تمثل طاقة انتاجية جديدة تسهم بعد تشغيلها في زيادة الناتج المحلي عن طريق تطوير وتنمية البحيرات والتوسع في الاستزراع السمكي وادخال انظمة جديدة للاستزراع عن طريق الأقفاص البحرية والاستزراع المكثف من خلال مشروع المدينة السمكية الصناعية «غليون» بمحافظة كفر الشيخ ومشروعي المزرعة السمكية والأقفاص السمكية البحرية بمنطقة «شرق التفريعة» ومشروع المزرعة السمكية «مثلث الديبة» بمحافظة بورسعيد، ومشروعي استزراع التونة بكل من «مرسى جرجوب» محافظة مرسي مطروح، و«الزعفرانة» محافظة البحر الأحمر وإنشاء أسطول للصيد في المياه الإقليمية والدولية والتي من المتوقع ان تساهم إنتاجية مشروعات الشركة في تخفيض واردات الأسماك بنسبة (27%) تقريبا.

واكد اللواء السيد نصر محافظة كفر الشيخ ان المدينة السمكية الصناعية بغليون ساهمت بشكل كبير في تغير ديموغرافية منطقة غليون وتحويلها من منطقة اكثر احتياجا وبؤرة لمخالفة للقانون ومنفذ للهجرة غير الشرعية الي مدينة صناعية متكاملة توفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للصيادين وخريجي الجامعات من ابناء كفر الشيخ والمحافظات المجاورة لها.

من جانبه، اكد د.محي الدين عبدالفتاح استاذ الكيمياء العضوية بجامعة قناة السويس والمشرف على المنظومة العلمية والبحثية بالمشروع على اهمية المشروع الذي يعد الأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ونقطة انطلاقة رائدة لمستقبل الاستزراع السمكي المبني على أسس عالمية، مشيدا بما يضمه المشروع من طاقات شبابية ووطنية مبدعة من مختلف التخصصات العلمية والبحثية لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي من المشروعات لتحقيق اعلى انتاجية لخدمة ابناء الشعب المصري.

من جانبها، فسرت د.هبة حسن ود.هند كرم الباحثتين بمعهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وجودهما بمركز الأبحاث والتطوير، بأنهما يساعدان المتواجدين في المركز للحصول على شهادة «الايزو» التي تؤكد على جودة جميع الاختبارات التي تتم في المعامل سواء للأبحاث أو التطوير بما يضمن أن كل الاختبارات التي تتم على المنتجات صحيحة بجودة تماثل الجودة العالمية أو الدولية.

ومن داخل وحدة الاستزراع المكثف أوضح القائمين عليها وهم من شباب الخرجيين من مختلف الجامعات المصرية أنها تعتمد على تدوير المياه بحيث يمكن استخدام نسبة مياه قليله على مساحة صغيرة وهو أسلوب مستحدث في مصر نتيجة الأماكن التي يوجد بها ندرة في المياه.

فيما قالت د.سامية علاء رئيس قسم التغذية بوحدة الإنتاج المكثف، إن هدف الوحدة تقليل عدد الأيام عن الاستزراع العادي بحيث تصل مدة حجم السمكة المثمنة إلى 100 يوم، وان الوحدة تعمل طوال العام بأقل كمية ماء على عكس الاستزراع العادي.