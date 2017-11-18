القاهرة - ناهد إمام

قبيل ساعات من اختتام الأسبوع الكويتي العاشر الذي أقيم بالقاهرة، وعقب عودته مباشرة من كازاخستان، قام محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بزيارة الأجنحة المشاركة في الحدث السنوي الذي تنظمه مجموعة الجابرية لتنظيم المعارض، حيث كان في استقباله سفير الكويت في القاهرة السفير محمد صالح الذويخ ورئيس مجموعة الجابرية لتنظيم المعارض أحمد إسماعيل بهبهاني، كما قام فودة بزيارة جناح «الأنباء» المشارك في المعرض وقام بالتوقيع في دفتر الزيارات.



وفي تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أكد فودة ان العلاقات المصرية ـ الكويتية علاقات متميزة.



وأضاف: «أنا واحد من الذين حاربوا في تحرير الكويت وكان لي الشرف أني كنت قائد أول كتيبة دبابات دخلت الأراضي الكويتية».



وأشاد فودة بسفيرنا في مصر السفير صالح الذويخ ونشاطه المميز في مصر.



وأضاف انه قام مع السفير بإطلاق اسم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على شارع بيراميزا سابقا بجنوب سيناء ليصبح اسمه «صاحب السمو صباح الأحمد الجابر الصباح»، علما ان الشارع بطول 5 كيلو مترات، ويقع أمام قاعة المؤتمرات الدولية، مضيفا: «انه لا ينفع أن تكون مدينة شرم الشيخ ارض السلام من دون شارع يحمل اسم صاحب السمو الأمير».