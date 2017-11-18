القاهرة - مجدي عبدالرحمن

علمت «الأنباء» ان اكثر من 100 نائب يبتبنون اقتراحات بزيادة عدد مقاعد أعضاء البرلمان من المصريين في الخارج في قانون الانتخابات البرلمانية الجديدة المزمع عرضه على البرلمان خلال شهر، مستندين الى ان عدد المصريين في الخارج يتجاوز 10 ملايين وهو ما يتطلب تمثيلهم بنسبة عادلة في البرلمان للتعبير عن مصالحهم في الوقت الذي مازال فيه ملف بحث انضمام نواب الى البرلمان من أصحاب الجنسية المصرية المزدوجه مع نسبة أخرى محل دراسة وأيضا مايتعلق بموقف المصريين المتهربين من أداء الخدمة العسكرية والوطنية.

من جهه أخرى، وعلى خلفية الرغبة الكبيرة من المصريين في الخارج في التملك بالوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، كشفت مصادر خاصة من لجنة الإسكان في مجلس النواب وبناء على طلب عدد كبير من أعضائها انه سيتم تقديم مقترحات عاجلة للحكومة بدخول المصريين في الخارج على قدم المساواة مع المصريين في الداخل في التنافس على الفوز بوحدة سكنية في المجمع السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة دون تحديد حصة معينة من الوحدات على أن يتم تخييرهم بين السداد بالعملة المحلية أو بالدولار للتيسير عليهم.

وقال عدد كبير من رجال الأعمال والمطورين العقاريين ان هناك اهتماما كبيرا من المصريين بالخارج بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وانهم يستقبلون استفسارات يومية عن موعد طرح وحدات بالمشروع سواء تابعة لوزارة الإسكان أو لشركات القطاع الخاص.