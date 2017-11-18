أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أن حصة مصر من مياه نهر النيل لن يقوم أحد بمسها .

ونقل التلفزيون المصري اليوم عن السيسي قوله ، خلال افتتاحه عددا من المشروعات وأبرزها مشروع الاستزراع السمكي بمحافظة كفر الشيخ "شمال القاهرة" إن "المياه المصرية موضوع مافيهوش كلام .. محدش يقدر يمس مياه مصر".

أضاف السيسي أن مصر اعربت منذ بداية المباحثات مع السودان وإثيوبيا الخاصة بملف سد النهضة الإثيوبي عن تفهمها للتنمية التي تسعى لها الدولتان، لكن دون المساس بحصة مياه مصر".

وتابع: "المياه تساوى حياة أو موت للشعب ، والمياه خلقها الله".

وبحث وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة مؤخرا ملف سد النهضة الإثيوبي دون التوصل إلى نتيجة .

تتعلق القضايا الخلافية "بكيفية إدارة ملء السد قبل التشغيل في مرحلته الأولى وفي الثانية وفي مرحلته الأخيرة، حيث اعترضت مصر على السعة التخزينية الكبيرة للسد، والتي تصل إلى 74 مليار متر مكعب في العام، وهو ما يؤثر على حصتها السنوية البالغة نحو 55 مليار متر مكعب

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد افتتح اليوم السبت عددا من المشروعات القومية الكبرى على رأسها أضخم مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط وافريقيا بمنطقة غليون بمحافظة كفر الشيخ، وتبلغ مساحة المدينة الصناعية السمكية الجديدة 4 آلاف فدان ، وتوفر المرحلة الاولى من المشروع فرص عمل لأكثر من خمسة آلاف عامل وفني ومهندس، ويضم المشروع مصانع للأعلاف والتبريد والتجهيز ومراكز للأبحاث والتدريب والتأهيل.

وقامت القوات المسلحة بتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة ومحافظة كفر الشيخ .

وحضر الافتتاح رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء سيد نصر محافظ كفر شكر وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.