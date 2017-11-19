إعداد: مجدي عبدالرحمن

أول كونسورتيوم برلماني - حكومي لمعالجة أزمة سد النهضة: تستعد لجان الشؤون الأفريقية والعلاقات الخارجية والزراعة والري لتشكيل كونسورتيوم برلماني مع الحكومة للبحث في التطورات الخطيرة في ملف سد النهضة ودعوة وزير الري لتقديم آخر التطورات في أعقاب فشل جولة القاهرة الأخيرة للمفاوضات في الوقت الذي يترقب فيه البرلمان نتائج جولة المباحثات المهمة التي سيجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الأثيوبي خلال ديسمبر المقبل.

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1.6 مليون مخالفه بناء منذ 2011.. والإسكندرية في الصدارة: كشفت وكيل أول وزارة الإسكان م.نفيسة هاشم أن مصر فيها 1.6 مليون مخالفة بناء، وان الإسكندرية تحتل الصدارة برصيد 300 ألف مخالفة، مشددة على أن قانون البناء الموحد يمنع تمدد العشوائيات في محافظات مصر، وقالت إن مشروع قانون البناء الموحد هدفه الأساسي تسهيل الإجراءات على المواطن سواء في البناء أو الإحلال والتجديد والصيانة والترميم.

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«الأوقاف» تطلب وقف إذاعة برامج الإفتاء الديني على الهواء: طالب وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة بوقف إذاعة برامج الإفتاء الديني على الهواء مباشرة فورا، مطالبا بتسجيلها أولا، ومشيرا إلى أن الفتوى السريعة هي التي تتسبب في إحداث بلبلة وحدوث سقطات وزلات اللسان، كما ناشد القنوات الفضائية والمجلس الأعلى للإعلام البدء في إصدار التعليمات اللازمة بأن تكون برامج الإفتاء مسجلة.

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توصيل الغاز الطبيعي للقرى والمدن وأسطوانة البوتاجاز للمناطق العشوائية: أكد وزارة البترول والثروة المعدنية انه سيتم توصيل الغاز الطبيعي إلى جميع القرى المزودة بخدمات الصرف الصحي تماشيا مع توجه مجلس الوزراء بالتوسع في تزويد المدن والقرى بالغاز الطبيعي خفضا لاستيراد البوتاجاز، كما قالت إنه لا غنى عن أسطوانة البوتاجاز لان هناك مناطق عشوائية يصعب دخول خطوط الغاز الطبيعي إليها لضيق شوارعها وعدم قدرة سيارات المطافي على دخولها في حالة حدوث حريق.

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ملامح قانون الانتخابات البرلمانية الجديد: علمت «الأنباء» أن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد سيتضمن إجراء الانتخابات بالنظام المختلط المتمثل في القوائم الحزبية والنظام الفردي على أن يكون نصيب القوائم 75% والفردي 25%، كما علمت «الأنباء» من مصادر أن القانون الجديد سيظل محتفظا بالتمثيل المناسب للمرأة والشباب والأقباط والمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة.