إعداد: ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن

قال رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش إنه تم الاتفاق مع مجموعة موانئ دبي العالمية على إنشاء مركز صناعي لوجيستي إقليمي متكامل للشركات التي ستقيم مشروعاتها داخل منطقة السخنة العالمية بمحور القناة، وسيمتد المشروع ليشمل ميناء العين السخنة بالإضافة إلى مساحة 95 كيلومترا مربعا بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة وستؤدي وفقا للتقديرات المبدئية إلى خلق نحو 400 ألف فرصة عمل، وستضم منطقة صناعية تستقطب الاستثمارات الأجنبية.

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تبدأ البعثة الأثرية المصرية التابعة لوزارة الآثار، خلال موسم الحفائر الحالي والذي سيبدأ الأيام القليلة القادمة في أعمال الحفر والتنقيب الأثري بمنطقة الغريفة الواقعة شمال منطقة آثار تونة الجبل بالمنيا على البر الغربي من النيل، وذلك للبحث عن جبانة الإقليم الـ 15 خلال الدولة الحديثة، والتي تضم مقابر الوزراء والنبلاء وكبار رجال الدولة في ذلك الوقت.

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ناقشت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر مع وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني اري إيلان لوفور زيادة التعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال وكيفية استفادة مصر من التجربة الرومانية في هذا المجال، كما اتفقا على تفعيل 4 مذكرات تفاهم موقعة بين الجانبين خلال اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت في بوخارست يوليو الماضي.

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ربط مجلس النواب بين استقالة الحكومة واستقالة نواب الوزراء خلال مناقشة مشروع قانون تعيين نواب للوزراء، وقال رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال ردا على استفسار احد النواب إن نائب الوزير هو جزء من الحكومة ولذلك يطبق عليه ما يطبق على الحكومة، وكان البرلمان قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء، إلى رئيس الحكومة بدلا من رئيس الجمهورية، بعد موافقه المجلس، وذلك في مجموعه.

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سجل عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة الـ 50 الدستورية أول حالة ابتعاد رسمي من سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث اعلن رسميا انه لن يترشح، كما قال إن الجزء الثاني من مذكراته ستتناول كواليس كتابة الدستور الجديد.

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أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 5 متهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لاتهامهم بالإهمال وعدم اتباع الإجراءات المقررة بشأن عمليات توريد القمح بشونة وصومعة راجح والكائنة بطريق مصر - أسيوط الصحراوي الغربي، داخل زمام مدينة العياط بمحافظة الجيزة، على نحو يشكل إهدارا للمال العام.