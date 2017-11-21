وصلت وفود الفصائل الفلسطينية امس إلى القاهرة قادمة عبر معبر رفح الحدودي للمشاركة في جلسات الحوار الوطني التي تبدأ اليوم في القاهرة برعاية مصر لمناقشة اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة الوحدة.

وقال مسؤول في المعبر إن وفود كل الفصائل خصوصا فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديموقراطية (لتحرير فلسطين) غادرت غزة، وموضحا انه تم نقل الوفود في حافلة واحدة.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية ان اجتماع الفصائل سيناقش مجموعة من الملفات المهمة في مقدمتها «منظمة التحرير والانتخابات العامة والأمن وتشكيل حكومة وحدة وطنية والحريات العامة».

وأضاف أن «المطلوب هو وضع جدول زمني لانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير وسرعة إنجاز قانون الانتخابات»، موضحا ان مرجعية هذه الحوارات ستكون اتفاقيتي 2005 ووثيقة القاهرة 2011 التي توصلت اليها الفصائل برعاية مصر.

من جهته، قال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد ان «الهدف من الاجتماع هو أن تكون الفصائل شريكة فعليا وليست مراقبة لطي صفحة الانقسام بشكل نهائي». واكد ان «تمكين الحكومة هو خطوة أساسية للمضي في إتمام كافة خطوات المصالحة».