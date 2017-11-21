اعداد: مجدي عبدالرحمن

أعلن وزير الآثار د.خالد العناني أمام مجلس النواب، أنه سيتم الإعلان عن كشف عالمي جديد خلال أسابيع، مؤكدا انه لا يتم الإعلان عن أي كشف إلا بعد التأكد من كل تفاصيله، كما كشف وجود آثار مصرية داخل إسرائيل، وأن اسرائيل لم تعد أي قطعة أثرية لمصر منذ عدة سنوات.

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وجه كل من رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية علاء عابد ورئيس لجنة الشباب فرج عامر والنائب ثروت سويلم امس نداء عاجلا الى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالافراج عن الشباب المحبوسين باعتبارهم مجنيا عليهم، وتوجيههم إلى الطريق السليم.

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وجهت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب برئاسة سعد الجمال نداء عاجلا الى اللبنانيين بالترابط والتعاضد في مواجهة أخطار المرحلة الراهنة مناشدة في بيان لها امس القيادات اللبنانية بالتجاوب مع دعوات التهدئة حتى يجتاز لبنان الوضع الراهن.

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وافقت اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المشروع المقدم من الحكومة بشأن إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه، حيث أكد ابو شقة أن المشروع يستهدف تحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وحل مشاكل المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق المصرية في ظل نظام قانوني محكم، كما وافقت اللجنة على تعديلات قانون الأحوال المدنية متضمنا ضرورة تقديم وتسليم بيانات الرقم القومى لكل المستفيدين من الخدمات التي توجه من الحكومة للمواطنين خلال عام.

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قررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البدء في مناقشة أول مشروع قانون يوفر الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمصريين العاملين في الخارج وهو المشروع المقدم من النائبة غادة عجمي والموقع من 60 نائبا آخرين بهدف تنظيم طرق علاج المواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة.

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فاجأ وزير المالية د.عمرو الجارحي مجلس النواب امس ولأول مرة بتخفيض عدد من الرسوم في مشروع قانون كانت الحكومة قد قدمته إلى البرلمان بتعديل قانون تنمية الموارد المالية للدولة، كما تلقت اللجنة مقترحات جديدة من الوزير بخفض نسب الرسوم على رخصة تسيير السيارات الخاصة وربط المشروع بين رسوم رخصة تسيير السيارات الخاصة وسعة المحرك ونسبة الرسم بالنسبة لتراخيص تسيير السيارات الجديدة وحدد المشروع رسم نسبته 1.5% من ثمن السيارة للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 وعدلته اللجنة ليكون 0.5% فقط وجاء التخفيض من الجارحي بنسبة 0.25%.

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وجه أعضاء لجنة التعليم البرلمانية انتقادات عنيفة للمرة الثالثة على التوالي إلى وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي كما اتهم عدد من النواب الوزير بالتعتيم على سياساته التي يعتزم تطبيقها وانه يتهرب من طرحها على النواب.