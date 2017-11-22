إعداد: مجدي عبدالرحمن

بدأ أعضاء وقيادات بحزب الحركة الوطنية في مجموعة من المحافظات بتقديم استقالاتهم من الحزب مبررين ذلك بتحالف قيادات الحزب مع الإخوان، فقد تقدم 9 من أعضاء الحزب بالإسماعيلية باستقالتهم اعتراضا على سياسة الحزب التي تتخذ مواقف معادية للدولة وسياساتها من خلال هيئة الأمانة العامة بالقاهرة من أجل تحقيق مصالح وأغراض شخصية لا تتوافق وأهداف الحزب.

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رسميا، خاطبت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب برئاسة د.جمال شيحة وزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لإجراء مسح شامل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية ورصد المنتمين منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي جماعات أو تنظيمات إرهابية أخرى تحرض ضد الدولة المصرية واتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها قانونا تنظيم الجامعات والكيانات الإرهابية.

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قال وكيل وزارة الإسكان ورئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية م.هشام درويش انه يتم حاليا تنفيذ 18 ألف شقة بالمحافظات في سياق مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل (مشروع المليون وحدة)، مبينا انه سيتم الانتهاء من إقامة تلك الوحدات قبل نهاية العام المالي الحالي 2017/2018 وسيتم تسليمها قبل 30 يونيو المقبل.

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قال رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال إن النائب محمد سليم استرد وعيه، وذلك بعد أن سقط مغشيا عليه خلال حديثه في الجلسة العامة للمجلس في وقت سابق امس، خلال حديثه بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي «الإعلام والثقافة والآثار» و«الشؤون الدستورية والتشريعية» عن مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل وأكثر من عشرة عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء نقابة الأثريين.