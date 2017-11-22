أكد نائب رئيس الاتحاد المهني الروسي لعمال الطاقة النووية والصناعية يوري باريسوف، أن مشروع الضبعة لإنشاء أول محطة نووية مصرية للأغراض السلمية مجد اقتصادي لمصر لأنه يضمن الأمان النووي ويوفر الطاقة النظيفة للبلاد. وقال ان كل وحدة من الوحدات الأربع الموجودة في المحطة ستوفر 1500 فرصة عمل مباشرة، وكل فرصة ستوفر 13 فرصة عمل موازية في المتوسط بالمجالات المعاونة لإنشاء المحطة مثل مجالات النقل وإنشاء مدينة متكاملة حول المحطة، بما يصل إلى 19500 فرصة للوحدة الواحدة بمجموع 78000 فرصة عمل للوحدات الأربع للمحطة.