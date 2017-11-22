الإسماعيلية - ناهد إمام

قامت وزيرة الاستثمار الدولي د.سحر نصر، بحضور محافظ الإسماعيلية، اللواء ياسين طاهر بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء المرحلة الثالثة للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، التي من المقرر أن تقام على مساحة 212 فدانا.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر إن المساحة المستقبلية للمنطقة الحرة من المقرر ان تبلغ 357 فدانا عقب الانتهاء من المشروع، وموضحا ان مساحة المرحلة الأولى تبلغ 110 أفدنة، فيما تبلغ المرحلة الثانية 35 فدانا. وأضاف ان المنطقة الحرة العامة تضم أيضا منطقة استثمارية بداخلها عدد من المصانع مقامة على مساحة 150 فدانا، بجانب منطقة الورش الحرفية المقرر إقامتها على مساحة 35 فدانا لنقل كل الورش المقلقة للراحة من داخل الكتلة السكنية بمدينة الإسماعيلية إلى تلك المنطقة، بالتعاون مع جهاز تطوير العشوائيات.

وتابع أن المنطقة الحرة العامة تضم كذلك مشروعات صناعية تبلغ جملة استثماراتها مليار دولار، وتوفر قرابة 17 ألف فرصة عمل لشباب الإقليم من الجنسين. وبخصوص مركز خدمات المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية، ذكرت نصر أنه سيتم تجهيزه وإمداده بكل المستلزمات والإمكانيات التي تسهل على المستثمرين، من أجل إنهاء إجراءات التأسيس في أسرع وقت، كما أكدت أن هذا الفرع ضمن عدة مراكز سيتم إنشاؤها من أجل التسهيل على المستثمرين، وأن المركز سيقدم خدمات عديدة من حيث تأسيس الشركات وتعديل العقود، في إطار تحسين بيئة الأعمال.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا الفرع سيقوم على خدمة 5428 شركة حالية، وخدمة المحافظات القريبة من الإسماعيلية مثل بورسعيد والسويس وشمال سيناء.

وكانت وزيرة الاستثمار قد قامت بجولة بداخل المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، وتفقدت عددا من المصانع الإنتاجية المقامة باستثمارات مصرية وأجنبية.