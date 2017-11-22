أفادت السفارة المصرية بالكويت، بأن اللجنة العليا للانتخابات قامت بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية بالدائرة الثامنة ومقرها مركز جرجا - محافظة سوهاج لانتخاب عضو واحد بمجلس النواب عن هذه الدائرة، على أن تجرى عملية الانتخابات للمواطنين المصريين المتواجدين بالخارج يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر (الجولة الأولى)، ويومي الجمعة والسبت 5 و6 يناير 2018 (جولة الإعادة).

هذا وستجرى الانتخابات في الكويت في التواريخ المذكورة بمقر السفارة المصرية بالدعية من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، علما انه يحق لكل مصري مقيم بالخارج الإدلاء بصوته، وفقا للضوابط التالية: أن يكون اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، أن يحمل بطاقة رقم قومي، مبينا بها عنوانه في مصر أو جواز سفر ساري متضمنا الرقم القومي والعنوان في مصر، أن يقدم إقرارا يفيد إقامته بالخارج ومستندا دالا على الإقامة. يمكن طباعة الإقرار من على موقع اللجنة العليا للانتخابات www.elections.eg، أن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه، لا يعتد في إثبات شخصية الناخب بغير أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

ولفتت السفارة إلى أن رئيس لجنة الانتخاب هو الوحيد المخول لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في إبداء الرأي، كما تشير إلى وجوب التحقق من شخصية السيدات المنتقبات عن طريق إحدى عضوات اللجنة كشرط للسماح لهن بالتصويت.