قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، إخلاء سبيل القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية محمد علي بشر، و5 متهمين آخرين، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، بتدابير احترازية بديلا عن حبسهم احتياطيا.

وأمرت المحكمة بأن يقوم المتهمون بتسليم أنفسهم إلى قسم الشرطة الذي يتبع محل إقامة كل منهم، مرتين أسبوعيا، اعتبارا من السادسة مساء ولمدة 3 ساعات. وجاء قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، في ضوء انتهاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا بحقهم.. حيث كانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق وقررت حبس محمد علي بشر احتياطيا منذ شهر نوفمبر 2014. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق وأن أمرت بحبس محمد علي بشر احتياطيا في قضية اتهامه بارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون.