إعداد: مجدي عبدالرحمن

طعنت أكثر من 80 نائبة في مجلس النواب في دستورية مطلب زميلتهم البرلمانية هيام حلاوة بإنشاء وزارة خاصة لشؤون المرأة في التشكيل الوزاري المقبل، واستحداثها ضمن الحقائب الوزارية، حفاظا على حقوق المرأة ورعايتها، حيث أكدت النائبات أن استحداث الوزارة الجديدة ضد مبادئ الدستور الذي ساوى في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل.

بدورها، قالت هيام حلاوة لـ «الأنباء» إن اقتراحها يهدف الى الحفاظ على حقوق المرأة وضم الأجهزة والمؤسسات والمجالس الخاصة بالمرأة في وزارة واحدة.

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صرحت وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال السياسي صباح مشالي باقتراب الوزارة من تعديل نظام العدادات مسبوقة الدفع وتحويلها الى عدادات بشريحة ذكية لمواكبة التطور التكنولوجي، مشيرة الى أن الأسبوع المقبل سيشهد توقيع عقد الاتفاق النهائي مع شركة «شعاع» لقراءة العدادات.

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كشف رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر دسوقي لـ «الأنباء» عن إجراء دراسة جدوى لتنفيذ مشروع للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان بهدف الربط الكهربائي الأوروبي - الأفريقي بين الدول الثلاث ولتكون بذلك مصر ناقلا مهما للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

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يحسم الاجتماع المقرر عقده اليوم الخميس، بين وزير السياحة يحيى راشد وممثل غرفة شركات السياحة، مصير رحلات العمرة قبل موسم الذروة، حيث قال يسرى السعودي عضو الغرفة لـ «الأنباء» إن هناك حالة من الضيق والترقب تسود الشركات بسبب تأخر صدور قرار وزير السياحة بفتح باب العمرة وقيام قطاع الرقابة على الشركات بتلقي طلبات الشركات الراغبة في تنظيم رحلات العمرة وقيام اللجنة العليا للحج والعمرة بوضع الضوابط الجديدة المنظمة للعمرة هذا الموسم متضمنة ضوابط السعودية الجديدة.