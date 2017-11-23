القاهرة ـ ناهد إمام

نظم المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة برئاسة إسماعيل الكندري، الاحتفال السنوي لتكريم الطلاب المتفوقين والخريجين الدارسين بجامعة الأزهر لعام 2017 من خلال منحة بيت الزكاة الكويتي الذي عقد تحت رعاية سفارتنا بالقاهرة محمد صالح الذويخ وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الامام الاكبر د.أحمد الطيب ووزير الأوقاف المصري د.محمد مختار جمعة.

وتضمن الاحتفال تكريم 250 طالبا وطالبة ومنح المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، الخريجين تذاكر عودة لبلادهم مع منح الأوائل مكافآت مالية وجهاز لابتوب، وخلال الاحتفال أناب سفيرنا في مصر محمد صالح الذويخ، مستشار سفارة الكويت في مصر عبدالعزيز البشر لحضور الاحتفال، والذي بدوره قال كلمه أكد فيها أن الكويت حرصت أن تكون رسالتها محبة وسلام، فازرت أشقاءها في جميع أنحاء العالم وتأكيدا على ذلك، حرص المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة ممثلا لبيت الزكاة الكويتي بالكويت على دعم مشروع طالب العلم قرابة 30 عاما متصلة وتقديم يد العون المادي والمعنوي للطلبة الوافدين والدارسين في الأزهر الشريف.

وفي كلمته أشاد وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة، بدور الأزهر في الجهد العلمي والديني والمستوى المميز من التمكن من اللغة العربية، ومشيدا بدور المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة في دعم الطلبة الوافدين بالأزهر.

وقال ان مواجهة الإرهاب لن تكون إلا بالدين والفهم الصحيح للأديان، وبالتالي فإن مواجهة التطرف لا تعني مواجهة التدين، فالدين جزء من الحل وليس جزءا من المشكلة.

وأعلن عن تنظيم الوزارة لـ 10 معسكرات تثقيفية وترفيهية لحوالي 1000 طالب للتعرف على معالم الحضارة المصرية تتحمل تكاليفها وزارة الأوقاف بشكل كامل.

ومن جانبه اعلن نائب شيخ الأزهر عباس شومان، أهمية الطلبة الوافدين لتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام الذي هو دين السماحة والتعايش بين الناس وهو الفكر الذي يتبناه الأزهر الشريف، وهذا ما يدعمه المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة من خلال رعاية الطلبة الوافدين.

اما رئيس جامعة الأزهر د.محمد حسين المحاور فقال ان الاهتمام بالطلبة الوافدين هو رسالة مهمة حيث ان كل طالب هو سفير في بلاده لنشر وسطية الإسلام واعتدال الأزهر والدعوة للمواطنة.

وفي ختام الاحتفال، قام كل من عبدالعزيز البشر وإسماعيل الكندري بتقديم دروع التكريم الى وزير الاوقاف والأزهر الشريف وتكريم الطلبة الخريجين.

الأزهر يوزع مساعداته على لاجئي الروهينغا

القاهرة ـ هناء السيد

بدأت بعثة الأزهر الشريف الموفدة إلى بنغلاديش في توزيع المساعدات الإغاثية والإيوائية المقدمة من الأزهر الشريف إلى مسلمي الروهينغا المتواجدين في مدينة كوكس بازار البنغلاديشية، حيث من المقرر ان يستمر توزيع المساعدات، التي تحمل شعار الأزهر الشريف وعلم مصر، لمدة 5 أيام، يصاحبها قيام وفد الأزهر الإغاثي بجولات داخل مخيمات اللاجئين لتقديم دعم نفسي وإيماني لأبناء الروهينغا، الذين تصفهم تقارير الأمم المتحدة بأنهم الفئة الأكثر حرمانا ونبذا في العالم.