نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن حظر استيراد الخضراوات والفاكهة المصرية في دول الخليج لعدم مطابقتها للشروط والمعايير.وذكر المركز، في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام الصادر امس، أنه قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت صحة تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة على جودة وسلامة الخضراوات والفاكهة المصرية ومطابقتها لجميع المعايير والاشتراطات الدولية المتفق عليها، وموضحة في الوقت نفسه استمرار عملية تصدير الخضراوات والفاكهة المصرية لدول الخليج والدول الأجنبية وعدم توقفها بل على العكس فإن معدلات الصادرات الزراعية شهدت زيادة كبيرة منذ بداية هذا العام بمعدل 25% عن العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن جميع الرسائل التصديرية لدول الخليج يتم إرفاق شهادتين معها، الأولى من الصحة النباتية تؤكد خلوها من الآفات الحجرية والشهادة الأخرى هي شهاد متبقيات المبيدات وهي وفقا للمعايير الدولية لتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي المعروفة باسم «الكودكس».

وتابعت الوزارة بأن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات من خلال تطبيق منظومة تطوير الصادرات الزراعية المصرية الجديدة وفقا للاشتراطات الدولية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات «معايير منظمة الكودكس»، للحفاظ على سمعة مصر الزراعية، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.