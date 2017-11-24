القاهرة - خديجة حمودة

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي امس جون باسكال رئيس مجلس إدارة شركة «شنايدر إليكتريك» العالمية وعددا من قيادات الشركة، وذلك بحضور د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال اللقاء استعراض نشاط الشركة في مصر في مجالات الطاقة، خاصة المتجددة، والبنية التحتية ومراكز وشبكات المعلومات، حيث رحب الرئيس بتكثيف التعاون مع الشركة في مجالات نشاطاتها المختلفة، وذلك في ضوء توجه الحكومة نحو تنفيذ مشروعات كبرى ذات فرص استثمارية ضخمة، فضلا عما يمثله السوق المصري كأحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وما يتوافر فيه من أيدي عاملة مدربة، وكذلك ارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة مع مختلف الدول العربية والأفريقية والتي تساعد على نفاذ المنتجات المصنعة في مصر إلى أسواق تلك الدول.

وأضاف المتحدث الرسمي ان الرئيس السيسي أوضح ان الدولة تقوم بتشييد 12 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية من ضمنها العاصمة الإدارية بهدف تكوين جيل جديد من المدن العصرية الحديثة التي تتم بمشاركة كوادر من المتخصصين المصريين على مستوى علمي وفني عال، وهو الأمر الذي يتيح فرصا استثمارية كبيرة خاصة على ضوء ما تم إعداده من إطار تشريعي متكامل للاستثمار.

كما أكد الرئيس السيسي الأهمية التي توليها مصر لنقل التكنولوجيا عن طريق توطين الصناعات مع تقديم الدولة لكل التسهيلات لتحقيق ذلك الهدف. وذكر المتحدث الرسمي ان رئيس مجلس إدارة شركة «شنايدر إليكتريك» أكد حرص الشركة على مضاعفة استثماراتها في مصر في ظل ما تتيحه المشروعات الجاري تنفيذها من فرص واعدة، مشيدا بالإنجازات التي تحققت خلال فترة زمنية قياسية في مختلف المشروعات الاقتصادية بمصر، والتي تمثل حاليا ثالث أكبر الأسواق العالمية بالنسبة لشركة «شنايدر» بعد كل من الولايات المتحدة والصين.

وأشار السفير بسام راضى إلى أن اللقاء شهد استعراض عدد من مشروعات التعاون المقترح تنفيذها خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وخطط الشركة لتنمية أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث شدد الرئيس السيسي على ان هناك عددا من المعايير الرئيسية التي تتمسك بها الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وهي ضغط التكلفة المادية وتوفير التسهيلات الائتمانية وسرعة التنفيذ، وأن تقدم الشركة عروضا تنافسية وتراعى المساهمة والمساعدة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا.