القاهرة - خديجة حمودة

وجهت القوات الجوية ضربة جديدة للمهربين والمتسللين عبر الحدود، حيث تمكنت من استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة قبل تهريبها إلى داخل البلاد عبر الحدود الغربية. وكانت معلومات استخباراتية مؤكدة أفادت بمحاولة عدد من عربات الدفع الرباعي اختراق خط الحدود الدولية، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة قامت القوات الجوية بالتنسيق مع إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بتأكيد إحداثيات الأهداف وتتبع السيارات المتسللة عبر الحدود والتعامل معها وتدميرها بشكل كامل.

يأتي ذلك مع استمرار القوات المسلحة في تنفيذ جهودها الرامية لإحكام السيطرة على حدود الدولة بكل الاتجاهات الاستراتيجية ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية.