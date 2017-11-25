البحرين تستنكر بأشد عبارات الهجوم: استنكرت وزارة الخارجية البحرينية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مسجد بئر العبد، معربة عن بالغ التعازي والمواساة إلى مصر قيادة وشعبا، ولأهالي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي البشع الذي يستهدف حياة الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف البحرين إلى جانب مصر الشقيقة في حربها ضد الإرهاب ومحاربة كافة التنظيمات المتطرفة ودعمها لجهودها الحثيثة لاستتباب الأمن والاستقرار، مجددة موقف البحرين الثابت الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، والداعي إلى تضافر جميع الجهود الهادفة لاجتثاث الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

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السفير البريطانى: الهجمات تعزز من عزمنا للوقوف معا لهزيمة الإرهاب: أكد السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن أن الهجمات على المصلين في المساجد والكنائس تعزز من عزمنا للوقوف معا وهزيمة الإرهاب والكراهية، وقال كاسن في تغريدة امس تعليقا على حادث الهجوم الإرهابي: «أشعر بالاشمئزاز جراء الهجوم الغاشم الذي أسفر عن العديد من الضحايا والجرحى المصريين في سيناء اليوم»، كما أعرب بالنيابة عن المملكة المتحدة عن التعازي العميقة إلى جميع المتأثرين.

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بريطانيا: ‏حادث «مروع وجبان»: استنكر ‏أدوين صامويل المتحدث باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحادث، ووصف الهجوم بأنه «مروع وجبان» يستهدف مصلين أبرياء في سيناء‬.

وقال صامويل في تغريدة له: «مكان مقدس يلطخه مجرمون بهمجيتهم العمياء التي لا تفرق بين أحد. كلنا ضد العنف والإرهاب أينما كان».، وأضاف «أولئك الذين يهاجمون المصلين الأبرياء في أحد المساجد يوم الجمعة هم المنحرفون الحقيقيون».. مصحوبا بوسم «سيناء‬#مصر_ام_الدنيا».

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سلطنة عمان تدين الهجوم: أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي والهجوم المسلح على مسجد الروضة، وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية تضامنها مع مصر ضد آفة العنف والإرهاب بشتى صوره وأشكاله، ودعت كل دول العالم إلى بذل المزيد من الجهود لمحاربته والتصدي له بكل الوسائل والسبل الممكنة.

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«التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي: دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الانتحاري الإرهابي، حيث أعرب الأمين العام للمنظمة د.يوسف العثيمين في بيان عن صدمته من «الحادث الآثم» واصفا مرتكبي «العمل الإرهابي المشين في حق المصلين الأبرياء» وبأنهم «أعداء للاسلام ومصر وشعبها».

وأعرب العثيمين عن ثقته في قدرة السلطات المصرية على اتخاذ جميع التدابير الممكنة «لتقديم مقترفي هذه الأعمال الاجرامية للعدالة» مؤكدا تضامن المنظمة التام مع مصر في «حربها على الإرهاب».

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رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يدين حادث العريش الإرهابي: أدان د.القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الحادث، حيث أكد في بيان أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف أرواح الابرياء الآمنين أثناء أدائهم الصلاة، يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والأعراف الإنسانية مجددا رفض كافة أطياف المجتمع للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، داعيا الجميع للتكاتف للقضاء عليه وتجفيف منابعه، وأضاف أن هذا العمل الإجرامي الذي تتعرض له دور العبادة من مساجد وكنائس، هو محاولة يائسة من اجل تعطيل مسيرة الوطن داعيا كافة القوى الشعبية والوطنية إلى التكاتف والتضامن والوحدة من أجل استكمال هذه المسيرة المستحقة لبناء غد مشرق يستحقه الشعب المصري الأبي والوفي لوطنه.

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البابا تواضروس: مصر تلفظ الإرهاب بسماحتها: أدانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني الهجوم الإرهابي الغاشم على مصلي مسجد الروضة بالعريش. وقالت في بيانها:«ننعى بكل الحزن والأسى شهداء الوطن الأبرار، مصلين إلى الله أن يهب العزاء لأسر الشهداء والشفاء للمصابين والمجروحين، كما ندعو الله أن يرحم مصر ويدفع عنها هذا الإرهاب الوحشي الغاشم الذي لم نعرف له مثيلا من قبل، والذي تلفظه مصر بسماحتها وحضارتها العريقة، وتتضامن مع كل أطياف الشعب المصري وجميع مؤسساته في حربها العادلة ضد الإرهاب».

وأوضح البيان ان مصر ستبقى حصنا منيعا تنكسر على أسواره كل مؤامرات الأعداء، حفظ الله مصر من كل سوء.

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بطريرك الكاثوليك يدين الحادث: أدان بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر الأنبا إبراهيم إسحق الحادث الإرهابي حيث قال وكيل بطريركية الأقباط الكاثوليك الأب هاني باخوم في تصريح صحافي إن البطريرك إسحق أكد أهمية اتخاذ كل السبل لمواجهة الفكر المتطرف والقضاء على مسببات الإرهاب.

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سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد مساندة مصر: أدان سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة إيفان سوركوش، الهجوم الإرهابي، وقال في تغريدة على «تويتر» أنه يدين هذا العمل الإرهابي الوحشي ضد المدنيين الأبرياء، ومؤكدا مساندة الاتحاد الأوروبي لمصر في مكافحة الإرهاب.

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المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين التفجير: أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحادث الأليم الي تعرض له المصلين خلال اداء صلاة الجمعة، وجددت التأكيد على ما يشكله الإرهاب من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، يستوجب المساءلة والمحاسبة، كما شددت المنظمة على أهمية ملاحقة الإرهابيين وضمان منع إفلاتهم من العقاب.

وجددت المنظمة التأكيد على استنكارها وإدانتها لكل المواقف والتصريحات التي تستهدف منح الإرهابيين وتنظيماتهم المشروعية الزائفة من خلال مساعدتهم على التغطي بسواتر سياسية، وتؤكد على الحظر القاطع للعنف والكراهية والتحريض وفق القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما يؤثم قطعيا التصريحات الصادرة عن قادة وممثلي بعض الدول والمؤسسات.

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أبومازن يدين بأشد العبارات الحادث: أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باسمه شخصيا وباسم دولة فلسطين وشعبها، التفجير الإرهابي وتسببه في استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء. وقالت الرئاسة في بيان لها: «إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستنكر بأشد العبارات هذه الجرائم الإرهابية، ويؤكد وقوف شعبنا وقيادته إلى جانب الشقيقة الكبرى مصر وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهم ضد الإرهاب وضد كل من يحاول المس بالأمن القومي المصري».

وأضاف البيان: «إننا على ثقة تامة بأن هذه الجرائم والأعمال الآثمة لن تنال من عزم مصر في حربها ضد الإرهاب ومحاربته بكل الوسائل المتاحة، وبأن الشقيقة الكبرى ستنتصر في النهاية، داعين لأرواح الشهداء بالرحمة والسكينة والمغفرة، ولأسرهم بأحر التعازي والمواساة، وللمصابين بالشفاء العاجل، وللرئيس السيسي، وللشعب المصري الشقيق كل الخير والتقدم والاستقرار والازدهار».

وأردفت الرئاسة الفلسطينية: «إن الرئيس والشعب الفلسطيني وقيادته يقفون بقوة إلى جانب مصر في هذه الظروف، والكل يدعو الله عز وجل بأن تنجح مصر في إفشال المؤامرات التي تستهدف استقرارها، وهذا الإرهاب الأعمى يستهدف الأمة جمعاء، ما يتطلب الوقوف بحزم لإفشال هذه المخططات التدميرية».

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سفارة العراق تشجب الحادث: أعربت سفارة جمهورية العراق في القاهرة ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية عن شجبها الشديد وإدانتها بقوة للاعتداء الإرهابي السافر والغاشم والجبان الذي استهدف المصلين الأبرياء العزل في مسجد الروضة بالعريش، كما أعربت في بيانها عن تعازيها للحكومة المصرية وأهالي الضحايا وعموم الشعب المصري الشقيق بهذا الحادث الجلل.

وأكدت مساندة ودعم العراق لمصر في تصديها للجماعات الإرهابية، مشيرة إلى أن هذه الجرائم الإرهابية ما هي إلا تعبير عن يأس وخذلان الإرهابيين بعد الهزائم النكراء التي لحقت بهم على يد رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل.

الأزهر: عمل بربري وترويع للمصلين الآمنين: أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر د.أحمد الطيب، بأقسى العبارات الهجوم الإرهابي البربري، الذي استهدف أحد مساجد بئر العبد، حيث شدد الإمام الأكبر على أن سفك الدماء المعصومة وانتهاك حرمة بيوت الله وترويع المصلين والآمنين يعد من الإفساد في الأرض، وهو ما يستوجب الضرب بكل شدة وحسم على أيدي هذه العصابات الإرهابية ومصادر تمويلها وتسليحها.

ولفت الإمام الأكبر إلى أنه بعد استهداف الكنائس جاء الدور على المساجد، وكأن الإرهاب يريد أن يوحد المصريين في الموت والخراب، لكنه سيندحر وستنتصر وحدة المصريين وقوتهم بالتكاتف والعزيمة. وأكد الإمام الأكبر دعمه ودعم الأزهر الشريف وجموع الشعب المصري لمؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها القوات المسلحة وقوات الشرطة، في جهودها للقضاء على تلك العصابات الإرهابية الخبيثة وتطهير تراب الوطن منها.

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مفتي الجمهورية: المجرمون يفصحون عن حقيقتهم: قال مفتي الجمهورية د.شوقي علام، إن الحادث الإرهابي يؤكد أن هؤلاء المجرمين يفصحون عن حقيقتهم وبعدهم عن الدين الإسلامي لأنهم لم يحترموا حرمة الدين الإسلامي وقتل النفس، مؤكدا أنه يجب ألا تأخذنا رأفة مع هؤلاء المجرمين.

وأضاف أن هؤلاء المجرمين يريدون هدم الوطن، مشيرا إلى أنه لابد من الحزم والحسم وتنفيد أفكارنا لإنقاذ شبابنا من الوقوع تحت طائلة الجماعات الإرهابية، مفيدا بأن تلك الجماعات لا تسمع لأحد ولكن أفكارها هدامة عدائية.

وأوضح أن ما فعلوه إفساد حقيقي في الأرض، مؤكدا أن هؤلاء أفصحوا عن هويتهم الحقيقية ويجب إيضاح الصورة الحقيقة للدين الإسلامي، لافتا إلى أنه لابد من وقاية الشباب من الأفكار التكفيرية.

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«دعم مصر»: الإرهاب الأسود لن ينال من مصر: أدان ائتلاف دعم مصر برئاسة م.محمد السويدي، الحادث الإرهابي، وأكد في بيان عاجل له أن الحادث يزيد مصر قيادة وحكومة وشعبا قوة وصلابة في مواجهة ظاهرة الإرهاب الاسود الذي لن ينال من قوة ووحدة مصر، مشيرا إلى أنه بعد نجاح قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة الوطنية في تضييق الخناق على الخلايا والتنظيمات الإرهابية وتوجيه ضربات استباقية ضدهم بدأوا في ارتكاب مثل هذه الجرائم الإرهابية الخسيسة.

وتقدم ائتلاف دعم مصر بخالص التعازي لشهداء الوطن، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين مؤكدا إصرار الدولة بجميع مؤسساتها وبدعم وتأييد كاملين من الشعب المصري العظيم على اجتثاث الإرهاب من جذوره حتى يتم تطهير مصر كلها من دنسهم.