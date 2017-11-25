أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ‏عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للعملية الإرهابية البشعة التي وقعت امس في ‏مسجد الروضة بمنطقة العريش في سيناء.

وأكد المصدر وقوف الكويت إلى جانب الشقيقة مصر وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربا عن قناعته أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزم الأشقاء في مواصلة جهودهم الكبيرة في مواجهة الإرهاب.

وشدد على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره والداعي إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لوأد هذه الظاهرة الخطيرة وتخليص البشرية والعالم من شرورها.

كما أعرب المصدر عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.