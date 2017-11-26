قضت محكمة جنايات القاهرة امس، برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء، بإعدام 7 إرهابيين شنقا، والمؤبد على 10 آخرين من عناصر إحدى الخلايا الإرهابية بمحافظة مرسى مطروح، والتي تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا.



وكانت المحكمة قد أحالت 7 متهمين إلى المفتي لأخذ رأيه حول إعدام المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «ذبح أقباط مصريين في ليبيا» والتي راح ضحيتها 21 قبطيا، ووجهت النيابة للمتهمين تهما كالانضمام لخلية إرهابية والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسورية، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية.