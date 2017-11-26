عناصر تكفيرية ترفع علم «داعش» نفذت الهجوم والقوات الجوية تعلن مقتل عدد من العناصر المنفذة.. والسيسي يوجه بإقامة نصب تذكاري للشهداء

إقامة صلاة الغائب بكل المحافظات على الشهداء.. والكنيسة الأرثوذكسية تتضامن بدق أجراس الكنائس



القاهرة ـ خديجة حمودة ووكالات

بينما أقامت مصر امس الحداد الرسمي لمدة 3 ايام على ضحايا الهجوم الذي استهدف امس الاول مسجد الروضة في شمال سيناء وارتفع عدد ضحاياه الى 305 قتلى بينهم 27 طفلا اضافة الى 128 مصابا آخرين بحسب آخر حصيلة رسمية، وبعد بضع ساعات على توعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ «الثأر لشهدائنا»، نفذ الجيش خلال ليل امس الاول غارات جوية في منطقة الهجوم في شرق سيناء حيث تحارب قوات الامن «ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم داعش الارهابي.

وقال المتحدث العسكري انه في إطار ملاحقة القوات المسلحة للعناصر الإرهابية المسؤولة عن استهداف المصلين بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد، «قامت القوات الجوية بمطاردة العناصر الإرهابية واكتشاف وتدمير عدد من العربات المنفذة للهجوم الارهابي الغاشم وقتل من بداخلها في محيط منطقة الحدث».

هذا وتبنى تنظيم ما يعرف بـ«ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش» العملية الإرهابية، التي أسفرت عن مقتل 305 من المصلين، وإصابة نحو 120 آخرين، وفق بيان أصدرته النيابة العامة أمس.

وقال التنظيم في بيان تناقلته مواقع التواصل: «‏الموحدون هاجموا مسجد ضرار للمشركين الصوفية بقرية الروضة»، وتابع: «سبق لأمير الحسبة بالولاية أن أنذرهم، وقال لهم اعلموا أنكم عندنا مشركون كفار، وأن دماءكم عندنا مهدرة، ونقول لكم إننا لن نسمح بوجود زوايا لكم في ولاية سيناء».

من جانبها، اعلنت النيابة العامة في بيان لها: «بعد بدء إلقاء خطبة الجمعة، فوجئ المصلون بقيام عناصر تكفيرية يتراوح عددهم بين 25 و30 شخصا يرفعون علم داعش ويحملون الاسلحة النارية واخذوا في اطلاق النار على المصلين».

وتابع البيان ان المهاجمين وبعضهم ملثم كانت شعورهم طويلة ويرتدون بزات عسكرية ويحملون أسلحة نارية وانهم «اتخذوا مواقع امام باب المسجد ونوافذه واطلقوا النار بطريقة عشوائية داخل المسجد»، وأشارت إلى أن المسلحين أتوا على متن 5 سيارات رباعية الدفع واضرموا النار في سيارات المصلين وعددها 7 بهدف قطع الطريق على اي محاولة لانقاذ رواد المسجد.

هذا، ووسط مشاعر حزن كبيرة والتي لم تعم محافظات مصر فقط بل العالم بأثره، أدى المصلون بكل مساجد الجمهورية امس صلاة الغائب على أرواح شهداء الحادث، كما أدى وزير الأوقاف د.مختار جمعة برفقة محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد صلاة الغائب على أرواح الشهداء كما قاما وبرفقتهما وكيل وزارة الأوقاف الشيخ زكريا الخطيب بزيارة إمام وخطيب مسجد الروضة محمد عبد الفتاح زريق الذي أنقذه القدر من الموت في العملية الإرهابية حيث يرقد بمستشفى الحسينية المركزي وذلك للاطمئنان على صحته.

ومن جانبها، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه تم دق أجراس جميع الكنائس في الكرازة المرقسية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر امس تضامنا مع اخواتنا في الوطن، ولاسيما أسر الشهداء والمصابين في الحادث الإرهابي الذي وقع أمس في مسجد الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

نصب تذكاري وتنمية القرية

هذا، وقد كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة بإقامة نصب تذكاري عملاق بقرية الروضة شمال سيناء تخليدا لذكرى شهداء حادث مسجد الروضة الإرهابي، كما وجه بأن يتم تصميم النصب وفقا لأحدث التصميمات العالمية.



هذا، وقد التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمـجتمـعات العمـرانـية د.مصطفى مدبولي، حيث وجه بمواصلة الحكومة تقديم كل أوجه الدعم لأسر ضحايا الحادث الإرهابي الأليم، فضلا عن المتابعة الدورية لحالة المصابين وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي والاجتماعي اللازم حتى إتمام شفائهم، كما وجه بالبدء في إعداد خطة تنمية شاملة لمنطقة بئر العبد، وذلك إلى جانب الخطط التنموية الجاري تنفيذها بالفعل في سيناء.

الى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمني القصوى بكل محافظات الجمهورية، حيث قالت مصادر أمنية إنه تم رفع حالة الاستعداد إلى اقصى درجاتها في كل المحافظات، وتعزيز الخدمات الأمنية بمحيط دور العبادة والمنشآت المهمة والحيوية وأقسام الشرطة ومديريات الأمن وأماكن التجمعات ودور السينما والمسارح، بالإضافة إلى مقار الوزارات والهيئات الديبلوماسية، والتنبيه على قوات الأمن باليقظة والتعامل بحسم مع أي محاولات للخروج عن القانون.