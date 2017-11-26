القاهرة - ناهد إمام

أعلنت وزيرة الهجرة والمصريين العاملين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عن تبني وزارة الهجرة حملة من المصريين بالخارج لتنمية «قرية الروضة»، مشيدة بوطنية المصريين بالخارج، ودعمهم للوطن في أوقات الشدة والرخاء، حيث بادروا بالسعي إلى حملات تطوعية، بعد الحادث الإرهابي في مسجد بئر العبد.

وقالت إنها بدأت خطوات تفعيل المبادرة حيث تواصلت أيضا مع رئيس مجلس ادارة صندوق تحيا مصر محمد العشماوي، الذي وافق على تخصيص حساب ضمن صندوق الكوارث لتنمية القرية وتلقي التبرعات من الراغبين في الداخل والخارج عبر موقع الصندوق Www.tahyamisrfund.org او عبر أرقام الحساب بالعملات الأجنبية التي سيعلن عنها الصندوق.