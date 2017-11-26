القاهرة - مجدي عبدالرحمن

روى احد المصابين تفاصيل الواقعة قائلا: فوجئنا عقب الانتهاء من الأذان الثاني بدخول مجموعة مسلحة تقرب من 20 إرهابيا، وفتحوا وابلا من الرصاص على المصلين في المسجد وأن العناصر الإرهابية كانت ملثمة ودخلوا المسجد، مشيرا إلى أن الخطبة في بدايتها كانت تتحدث عن مولد الرسول الكريم ولكن لم تكتمل.

وقال المصاب سليمان جرير ان الإرهابيين اقتحموا المسجد عقب بدء خطبة صلاة الجمعة بـ 5 دقائق، حيث كنت أجلس في وسط المسجد وفوجئت بعدد كبير من الملثمين يطلقون النار على المصلين وقاموا بالسير فوقى بالأقدام بعد ان أصبت بطلقات نارية في الكتف والظهر، وأن ابن شقيقه أصيب أيضا في الحادث.

وقال أحد المصابين رمضان سلامة، انه استمع لكلمات أحد الملثمين أثناء إطلاق الرصاص بطريقة عشوائية ضدهم، وهو يقول: «ده جزاء اللي يهين المجاهدين»، ولكنه لم يتمكن من تحديد لهجة المتحدث، كما قال مجدي رزق، معلم رياضيات ابتدائي انه فقد نجله أمير الحاصل على معهد فني صحي في نفس الحادث، والذي كان يرافقه خلال أداء الصلاة.

كما أصر الشاب شريف السويركي موظف بإحدى شركات البترول بالسويس، على زيارة أسرته في الاجازة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، ليستشهد مع أقاربه داخل المسجد.