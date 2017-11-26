القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

قرر رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال دعوة المجلس للانعقاد لجلسة طارئة غدا، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفا الأحد القادم عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك لنظر مشروع قانون بشأن «تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية» ومشروعات القوانين المرتبطة به، والتي يتطلب الأمر مناقشتها بصفة عاجلة.

وعلمت «الأنباء» ان مجلس النواب سيناقش في إطار الجلسة الطارئة الخاصة غدا الاثنين مناقشة الحادث الإرهابي الغاشم الذي راح ضحيته اكثر من 300 مسلم خلال صلاة الجمعة، ومن المنتظر ان يحضر الجلسة القائم بأعمال رئيس الحكومة د.مصطفى مدبولي ليلقى بيانا باسم الحكومة حول الحادث في الوقت الذي طلب فيه اكثر من 150 نائبا المشاركة في المناقشات من خلال البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة التي تقدموا بها حول الحادث.

ويتردد انه من المحتمل أن يقدم وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بيانا إلى البرلمان حول تطورات الوضع الأمني في سيناء وفي ربوع البلاد وتغيير الخطط الأمنية لمواجهة التطور الجديد في العمليات الإرهابية واستهداف دور العبادة.