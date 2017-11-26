أسامة أبوالسعود

أدان وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد ناصر الجبري الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في شمال سيناء وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى.

وأعرب الوزير الجبري عن شجبه لهذا الحادث الإرهابي الشنيع، مؤكدا التضامن مع الشعب المصري في حربه ضد الإرهاب وتأييده للخطوات التي تتخذها مصر في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها للتصدي لكل المحاولات الإجرامية التي تستهدف وحدة الصف المصري.

وأضاف الجبري أن الأمة ابتليت بداء الإرهاب والتطرف، الأمر الذي يجعلنا أمام تحديات كبيرة لحماية بلادنا من هذا الداء الذي سينقشع حتما بتضافر الجهود العربية والإسلامية بمحاربة الإرهاب حتى اجتثاثه من جذوره.

وقدم الجبري التعازي للحكومة والشعب المصري بالضحايا الذين سقطوا في العمل الإرهابي، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

من جهته، استنكر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأمين العام للجنة العليا لتعزيز الوسطية م.فريد عمادي العملية الإرهابية التي وقعت بمسجد الروضة في سيناء وأسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى الأبرياء.

ووصف الوكيل عمادي العمل الإرهابي بالجبان الذي يتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف ومع كل الشرائع والأعراف والقيم الإنسانية ولم يراع منفذوه بيوت الله وحرمة الأنفس التي حرمها الله، مؤكدا وجوب تضافر الجهود لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله والتصدي لكل المحاولات التي تريد إثارة الفتنة.