وافق المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، على إحالة المحامي نبيه الوحش، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالأزبكية، وذلك على خلفية واقعة اتهامه بالتحريض عبر وسائل الإعلام، على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات المرتديات للجينز المقطع قسرا والتحرش بهن، ونشر أخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما حددت النيابة العامة جلسة 2 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات القضية.

وفي وقت سابق، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد منع ظهور الوحش، على فضائيات مصر لمدة 3 شهور.