القاهرة - ناهد إمام

أعلن القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي طرح الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع أراض بـ23 مدينة جديدة لإقامة أنشطة خدمية استثمارية، بين الشركات القائمة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 252 و113400 م2. والمدن التي بها الأراضي الاستثمارية هي: 6 أكتوبر ـ السادات ـ الشيخ زايد ـ بدر ـ توشكى الجديدة - أسوان ـ الصالحية الجديدة ـ العاشر من رمضان ـ بني سويف الجديدة ـ المنيا الجديدة ـ أسيوط الجديدة - برج العرب الجديدة - سوهاج الجديدة - طيبة الجديدة ـ دمياط الجديدة ـ 15 مايو ـ قنا الجديدة ـ العبور ـ النوبارية الجديدة ـ الفيوم الجديدة ـ أخميم الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان أن من يرغب في الحجز عليه التقدم لشراء كراسة الشروط من مقر جهاز المدينة التي يرغب في الحجز بها فقط، مشيرا إلى تخصيص الأرض لمقدم العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن والمقبول فنيا.

بدوره، قال نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية م. طارق السباعي، إن تقديم العروض يبدأ من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر وحتى يوم 28 من الشهر ذاته، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طريق الحرية – امتداد محور 26 يوليو ـ مدخل 2 ـ مدينة الشيخ زايد).

من جهه أخرى، صرح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر م.عصام بدوي، بأنه تم طرح 12 قطعة أرض مقام عليها فيلات مملوكة للهيئة، ضمن مشروع إحدى الشركات الكائن بالقطعة رقم 15 بالحي الثالث بمنطقة التوسعات الشرقية، بمساحات تتراوح بين 241 و336 م2 للأراضي، وبمسطحات مبان تتراوح بين 217 و275 م2، وذلك في مزاد علني.

كما قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استقبال المتقدمين للتعامل على الأراضي الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها 12494 فدانا، ابتداء من الأحد 24/12/2017، بجهاز مدينة 6 أكتوبر.

صرح بذلك، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية م.طارق السباعي، موضحا أنه سيتم استقبالهم للقيام بـ: السير في إجراءات التعاقد لمقدمي رغبات السداد العيني، وتسلم اخطارات السداد بالمبالغ المطلوبة نظير السداد النقدي، وسداد المقدمات المطلوبة خلال 60 يوما من تاريخ المطالبة، تمهيدا لإجراء التعاقد.