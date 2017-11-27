القاهرة ـ هناء السيد

يشارك الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية المعرفية الناطق الرسمي باسم وزارة الإعلام محمد العواش في اعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دورتها العادية (90) اليوم والتي تنطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة د. عبد المحسن فاروق الياس رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي وبحضور السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى مشاركة الاتحادات والمنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

وقال مدير الادارة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب فوزي الغويل ان هذه الدورة تناقش عددا من البنود الهامة من ضمنها دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والبحث في سبل تضافر الجهود الإعلامية للدول العربية لمواجهة تفشي هذه الظاهرة وفي هذا الاطار ستعرض على اللجنة التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ 18 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الاعلام العربي في التصدي الارهاب، وبند عاصمة الاعلام العربي.



كما يبحث اجتماع اللجنة عددا من البنود الهامة الأخرى على جدول اعمالها.