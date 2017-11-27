القاهرة - مجدي عبدالرحمن ـ أ.ش.أ

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الطارئة التي سيعقدها صباح اليوم تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن 3 مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة حول إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.



وتشمل مشاريع القوانين، مشروعا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروعا آخر يتعلق بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى مشروع بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.



الى ذلك، كشف وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة اتفاق الحكومة ومجلس النواب على إصدار مشروع قانون يتم بمقتضاه تحويل جميع الجرائم الإرهابية إلى القضاء العسكري لإنجاز وحسم البت فيها، مشددا على ان الوزارة تبذل ما في وسعها لمحاربة الفكر المتطرف، وأنها تقف جنبا إلى جنب مع أسر الشهداء والمصابين.



من ناحية أخرى، اعلن أعضاء في لجنة الدفاع والأمن القومى استحداث نص جديد في قانون المرور الجديد الذي سيعرض على البرلمان لإقراره يحظر الترخيص لعربات الدفع الرباعي حظرا كليا وحظر الترخيص لها أي كان مالكوها وأيضا حظر استيرادها من الخارج وتسليم العربات من هذا النوع الى السلطات الأمنية أو مصادرتها لحماية مصر من اخطار هذه السيارات التي تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها خاصة في سيناء.



وكان الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء محيي نوح، قد طالب بمنع دخول عربات الدفع الرباعي في منطقة سيناء والمناطق الحدودية.