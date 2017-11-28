قالت مصادر قضائية إن محكمة بالقاهرة أصدرت امس الأول أحكاما بالحبس 3 سنوات بحق ١٦ شخصا أدينوا بـ«المثلية» الجنسية وإقامتهم علاقات «شاذة»، في حين تأجلت محاكمة متهم لأسباب إجرائية.

وبحسب ما اعلن المحامي اسحق وديع محامي الدفاع عن المتهمين، فقد تم إطلاق سراح المحكومين مقابل كفالة مالية بلغت 5 آلاف جنيه لكل منهم بانتظار نظر محكمة الاستئناف في القضية.

يأتي ذلك بعد أن أوقفت السلطات أشخاصا رفعوا العلم الملون بالألوان السبعة، وهو رمز للمثليين والمتحولين ومزدوجي الميل الجنسي في العالم، في حفل أقيم في 22 سبتمبر الماضي لفرقة «مشروع ليلى» التي يعرف عنها أنها تناصر حقوق هذه الفئات، ومنذ الحفل تم توقيف 31 شخصا، 10 منهم على صلة بالحدث، بحسب ما اعلن مسؤولون قضائيون وأمنيون.