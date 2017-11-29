القاهرة ـ ناهد إمام
أعلن البنك المركزي إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية للشركات وذلك اعتبارا من امس.
وكان «المركزي» قد اتخذ قرارا في 2012 بفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع و30 ألف دولار للسحب، وفي مارس 2016 ألغى البنك الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد.