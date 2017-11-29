القاهرة - خديجة حمودة ووكالات

أحبط قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية مخططا إرهابيا يستهدف تفجير عدد من المنشآت الحيوية والمواقع الشرطية في سيناء، على غرار استهداف مسجد الروضة، وضبط 6 كوادر إرهابية و3 من معاونيهم كانت تخطط لتنفيذ سلسلة تفجيرات تضرب منطقة العريش في توقيت زمني واحد، فيما لقي 11 إرهابيا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة امس، أن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد تحرك لبعض قيادات المجموعات الإرهابية بشمال سيناء، يستهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة المسيحية، للتأثير سلبا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد، فضلا عن تكليف بعضهم بتوفير وسائل الدعم اللوجيستي لعناصر الرصد والتنفيذ.

وأسفرت جهود البحث والمعلومات عن تحديد مجموعة من تلك العناصر والأوكار التي يستخدمونها للاختباء والتدريب وتخزين أوجه الدعم اللوجيستي، تمهيدا لتهريبها إلى المجموعات الإرهابية بشمال سيناء، وتم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا توجيه ضربة أمنية موسعة لهم وضبط 6 منهم، وهم: الحسن محمد حسن محمد موسى، الحسين عبدالحكيم عبدالخالق، عبدالحكيم عبدالغفار عبدالخالق، الحسن عبدالحكيم عبدالخالق، عبدالرحمن محمد موسى وحسن عبدالناصر حسن يوسف حجاب.

كما تم استهداف وكرين بمدينتي (الإسماعيلية - العاشر من رمضان) لتخزين الأجهزة والمعدات المعدة للتهريب الى شمال سيناء، وعثر بهما على (238 جهاز لاسلكي ماركة موتورلا - 227 شاحنا - كمية كبيرة من قطع الغيار الخاصة بالأجهزة اللاسلكية)، فضلا عن مداهمة إحدى المزارع بمنطقة جلبانة بمحافظة الإسماعيلية، والتي اتخذتها تلك العناصر وكرا تنظيميا للإيواء والتدريب ومنطلقا لتنفيذ عملياتهم العدائية وحال قيام القوات بمحاصرة المنطقة المحيطة بالمزرعة، قامت العناصر الإرهابية المتواجدة بداخلها بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات بكثافة، ما دفعها للتعامل معهم.

وأسفر ذلك عن مصرع 11 عنصرا (جار تحديدهم)، والعثور على العديد من المضبوطات، شملت 3 بنادق آلية، بندقية F.N، بندقية خرطوش، طبنجة، فرد خرطوش محلي الصنع، 4 عبوات بدائية الصنع، عبوتين صاج بداخلهما مادة متفجرة ورمان بلي، 8 مفجرات قنابل، 10 عبوات ماسورة معدة للاستخدام، 30 طبة انفجارية، مجموعة من الفتيل بادئ الاشتعال، كمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، 10 أجهزة لاسلكي، مجموعة من الأجولة والأكياس بها مواد «بارود أسود، نترات، كبريت أصفر».

كما أسفرت الجهود عن تحديد شبكة من المهربين المتورطين في توفير الأجهزة اللاسلكية والدعم اللوجيستي للمجموعات الإرهابية بشمال سيناء، حيث أمكن ضبط 3 منهم، وبتفتيش محل إقامتهم ومحل عمل أحدهم «في الإطار القانوني» عثر على (71 جهازا لاسلكيا ماركة موتورلا، 267 شاحنا، كمية كبيرة من قطع الغيار الخاصة بالأجهزة اللاسلكية، 16 كرتونة بها قطع غيار دراجات بخارية معدة للتهريب لصالح المجموعات الإرهابية بشمال سيناء) ويجري استمرار العمل على كشف وتحديد مصادرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.

إحباط هجوم

من جانبها، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من القضاء على 3 تكفيريين، والقبض على 5 آخرين وسط سيناء.

وأكد المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي انه تم ضبط عربة ربع نقل بها كمية كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة بوسط سيناء، فضلا عن تدمير 8 أوكار وعربة دفع رباعي و3 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، كما تم ضبط عربة نقل محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة.

هذا، وقد أحبطت أجهزة الأمن مساء الاثنين هجوما إرهابيا على كمين أمني بالعريش، وتمكنت من قتل 3 إرهابيين وإصابة اثنين آخرين.

إلى المفتي

في موازاة ذلك، قضت المحكمة العسكرية بإحالة 11 متهما في القضية رقم 2 لسنة 2016 جنايات عسكرية شرق والمعروفة إعلاميا بقضية أنصار بيت المقدس 3 للمفتي وحجزه للحكم لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

استياء مصري

إلى ذلك، أعلن وفي تصريحات متلفزة لوزير الخارجية سامح شكري ردا على سؤال بشأن حديث وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، غيلا غامليئيل، عن أن سيناء أفضل مكان لدولة الفلسطينيين، أن مصر لن تسمح بالتفريط في ذرة واحدة من تراب شبه جزيرة سيناء.

وقال شكري: «نرفض أي تصريح من أي جهة أو أي تفكير بشأن الانتقاص من سيادة مصر على أراضيها، خاصة سيناء التي رويت بدماء المصريين دفاعا عنها، وأضاف أن مصر لن تتنازل لأحد عن ذرة من تراب سيناء، ولن تسمح لأحد بأن يعتدي عليها.

ونفى وزير الخارجية المصرية استدعاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة ديفيد جوفرين، كاشفا عن مجيء السفير لمقر وزارة الخارجية بالقاهرة بناء على طلبه.

وقال إنه ليست هناك علاقة مباشرة بين مجيء السفير للوزارة وتصريحات الوزيرة الإسرائيلية.