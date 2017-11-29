نفذت عناصر من المنطقة الجنوبية العسكرية مدعومة بوحدات من القوات البحرية والجوية المصرية والمجموعات القتالية من الصاعقة والمظلات والوحدات الخاصة البحرية المصرية والأردنية المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك «العقبة 3»، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة مع نظائرها بالدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت المرحلة الرئيسية تنفيذ تدريب مشترك لاقتحام جزيرة حاكمة ذات أهمية حيوية على ساحل البحر الأحمر والسيطرة الكاملة عليها بعد تطهيرها من العناصر الإرهابية المسلحة، حيث بدأت الأنشطة بقيام تشكيلات من القوات الجوية بتنفيذ أعمال المعاونة والاستطلاع الجوى للعناصر المعادية وتدقيق المعلومات المتوافرة عنها وتأكيد أماكن تمركزها وتحديد مناطق التهديدات التي قد تؤثر على أعمال الإبرار الجوى للوحدات الخاصة والإنزال البحري للقوات المشاركة.

وتحميل القوة الرئيسية من العناصر الميكانيكية من خلال وسائط الإبرار البحري، والوصول إلى منطقة الإنزال المخططة بعد دفع مجموعات من الصاعقة البحرية لفتح الثغرات وتأمين ساحل الجزيرة، ودفع صائدات الألغام لمسح الممر البحري إلى الجزيرة واكتشاف وتدمير الألغام القاعية، ومرافقة وسائط الإبرار الخاصة بسفن الإبرار البحري المحمل عليها القوة الرئيسية وإرشادها عبر الممرات المأمونة وصولا إلى الشاطئ وتأمين إنزال قوة الإبرار الرئيسية.

وأشاد الجانبان المصري والأردني بالمستوى المتميز في التخطيط والتنظيم والتدريب القتالي للعناصر المشاركة وما يتمتعون به من مهارات ميدانية وبدنية تمكنهم من تنفيذ المهام غير النمطية التي تعزز من قدرة وكفاءة القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة.

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية وعدد من الملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.