إعداد: مجدي عبدالرحمن

كشف النائب عن شمال سيناء ابراهيم ابو شعيرة لـ «الأنباء» أن هناك نحو 1500 من كبار قيادات الدولة من الحكومة والنواب سيؤدون صلاة الجمعة بعد غد في مسجد الروضة ببئر العبد بشمال سيناء، حيث استعدت القرية لاستقبال ضيوفها وأن عمليات إعادة المسجد إلى ما كان عليه بعد مجزرة الجمعة الدامية الماضية تتم حاليا حيث من المتوقع إنجازها مساء غد الخميس.

****

علمت «الأنباء» من مصادر برلمانية خاصة أن مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة خلال النصف الأول من ديسمبر القادم ستكون قاصرة على الاستماع الى خطاب يلقيه رئيس الوزراء الإثيوبي بناء على طلبه ليتحدث أمام البرلمان عن ازمة سد النهضة، مضيفة ان البرلمان اعد لرئيس الوزراء الإثيوبي جولة خاصة في المتحف البرلماني والقاعات الرئيسية.

****

شهد مقر لجنة الشؤون الافريقية في البرلمان برئاسة د.سيد فليفل اول لقاء استمر اكثر من 90 دقيقة مع السفير الاثيوبى بالقاهرة تاييى أمادي، حيث قال فليفل إن المباحثات تناولت أوجه التعاون بين برلماني البلدين تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي كما دار الحديث حول بناء الثقة وروح التعاون وألا يمس أي مشروع إثيوبي بمياه النيل أو مصالح الشعب.

****

كشف وزير الصحة د.احمد عماد الدين انه سيتم الإعلان عن جميع أسعار الخدمات الطبية والعلاجية الخاصة بالتامين الصحي الاثنين المقبل، مضيفا في تصريح لـ «الأنباء» على هامش اجتماع لجنة الحصة البرلمانية ان جميع الأسعار التي تم تداولها كاذبة وأنه من الممكن اختصار المدى الزمني للتطبيق الكامل للقانون والذي سيطبق على جميع المصريين داخل وخارج مصر بلا استثناء.