أعلنت وزارة المالية استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية عند 16 جنيها، اعتبارا من أول ديسمبر المقبل ولمدة شهر.

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اشاد خبراء المال والأعمال لـ«الأنباء» بقرار البنك المركزي أمس الأول بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للمستوردين، حيث قال مدير بنك التنمية الصناعية حمدي عزام ان القرار يعكس التطورات التي يشهدها الجهاز المصرفي، كما قال الأمين العام لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية أحمد بيومي ان القرار سيساعد في زيادة انسياب الحركة الاستيرادية في ظل توفير العملة المطلوبة لتغطية قيمة الصفقات الاستيرادية.

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أعلن رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التعليم د.رضا حجازي لـ «الأنباء» أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستشهد تعديلات كبيرة تبدأ بإلزام الطالب بكتابة الاستمارة بخط يده مرورا بنوعيات الأسئلة والتعديل في مضمون البوكليت لتجنب شكاوى العام الماضي ونماذج التصحيح والامتحان التجريبي الذي سيعقد في مارس المقبل.

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تفاعلا مع المحكمة الدستورية العليا وأحكامها بعدم دستورية بعض نصوص مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام، أعلن رئيس اللجنة اسامه هيكل التأجيل المؤقت لمناقشة مشروع القانون الى موعد لاحق وإعادة المشروع للحكومة تعديل بعض نصوص مشروعها وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا لتجنب الاصطدام مع أحكام الدستور.

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أعلن وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب محمد الغول، أنه سيتم إصدار القانون الجديد لرعاية أسر الشهداء في العمليات الإرهابية خلال ديسمبر القادم، مؤكدا أنه اصبح يمثل ضرورة ملحة باعتبار أن ذلك هو أقل شيء لأسر الشهداء، من الحصول على علاج وتعليم على نفقة الدولة المصرية.

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اكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ان تنفيذ مشروع الطريق المزدوج الذي يربط محافظات الوادي بسيناء سيتم الانتهاء منه تماما في شهر يونيو القادم، مبينا أن تكلفة الطريق تبلغ نحو 3 مليارات جنيه.

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي أنه يجري العمل على تنفيذ المرافق بإحياء المرحلة الثالثة في مشروع بيت الوطن بالقاهرة الجديدة قبل نهاية 2017 لتسليم المستفيدين، حيث تبلغ مساحة هذه الأحياء نحو 2200 فدان تقريبا، ومؤكدا أنه تم الانتهاء من تنفيذ الطرق والمرافق بالحيين السابع والثامن.

إعداد: ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن