القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أكد نائب رئيس الوزراء السوداني ووزير الإعلام د.أحمد بلال عثمان ان العلاقات المصرية ـ السودانية علاقات مقدسة، محملا الإعلام مسؤولية تأزم الوضع بين البلدين فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي. وأضاف ان التوتر قد يحدث هنا وهناك وكذلك الاختلاف في وجهات النظر ولكن في النهاية سنتفق، ويجب ان يتم الحوار والنقاش في سد النهضة الآن من قبل المختصين في الري السوداني والمصري والإثيوبي. وأكد على أهمية وجود استراتيجية عربية جماعية لمواجهة الإرهاب، وقال انه بعد هزيمة داعش في العراق وسورية متوقع ان ينتج الإرهاب بصورة أخرى مما يعرف بالذئاب المنفردة وليست هناك دولة محصنة ضد الإرهاب على الإطلاق في العالم.

ووصف حادث مسجد الروضة بالبشع والجبان وبانه تطور نوعي خطير في التعاطي الإرهابي ضد ركع سجود، مؤكدا: يحرم الهجوم على الكنائس ودور العبادة، فما بالك بالمساجد؟ ولا بد من وجود عمل عربي موحد إعلامي وفكري للتصدي للإرهاب وأن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفي.