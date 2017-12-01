القاهرة - ناهد إمام

التقى رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش مع المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «فيليب بارسي»، لبحث فرص التعاون بين المنطقة والبنك في إطار اهتمام مؤسسات التمويل الدولية بما تقوم به المنطقة الاقتصادية، فضلا عن الاستفادة من حزمة الدعم المقدمة من البنك الأوروبي لتمويل مشروعات بالمنطقة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الفريق مهاب مميش في الاجتماعات السنوية للمنظمة البحرية الدولية المنعقدة حاليا في لندن لدعم ملف مصر للترشح في انتخابات المنظمة، حيث أجرى رئيس المنطقة الاقتصادية قناة السويس والوفد المصاحب له عدة لقاءات مع شركات إنجليزية عاملة في العديد من القطاعات التي تهتم بها المنطقة.

وفي هذا السياق، قال الفريق مهاب مميش انه ناقش كيفية الاستفادة والتعاون مع البنك الأوروبي في دعم المشروعات القائمة داخل المنطقة الاقتصادية وخاصة مجالات البنية التحتية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على «جون باتريك» مسؤول هذا الملف لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و«جانيت هاكمان» مسؤول الملف المصري لدى البنك، على دعم إنشاء محطة تحلية مياه جديدة في منطقة العين السخنة، وتمويل دراسة الجدوى والنظم البيئية لها.