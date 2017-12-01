القاهرة - ناهد إمام

هنأ صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة لنجاحها في اجتياز المراجعات الدورية للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران الـ EASA على المقر الرئيسي للشركة بالقاهرة ومحطة الغردقة، بالإضافة إلى توسيع نطاق اعتماد الخدمات الفنية المقدمة باعتماد محطة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية واعتماد «هنجر 7000»، واعتماد تنفيذ عمرة محركات CFM56-7B المثبتة على طائرات بوينغ B737-800 بمجمع عمرة المحركات، واعتماد المقر الجديد لإدارة خدمة الشركات الأجنبية. وذكرت «مصر للطيران» - في بيان امس - أن مراجعات الوكالة تأتي في إطار المتابعة الدورية لأنشطة الشركة ومدى التزامها بالتشريعات الملزمة لشركات عمرة وصيانة الطائرات، كما يسهم في تمكين شركة مصر للطيران للصيانة من جذب العديد من العملاء من خلال توسيع نطاق الاعتماد.