خديجة حمودة ووكالات

أعلن المتحدث العسكري عن تمكن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من ضبط مخزن تابع للعناصر التكفيرية بوسط سيناء به مقذوفات مضادة للدبابات وكميات كبيرة من مادة TNT شديدة الانفجار والمستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة وأحزمة ناسفة وقذائف هاون.

وقال المتحدث العسكري، في بيان له امس إنه في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب من شمال ووسط سيناء، تمكنت القوات أيضا من اكتشاف وتدمير 3 أوكار ودراجتين ناريتين خاصة بالعناصر التكفيرية بوسط سيناء. وأكد المتحدث العسكري مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.

إلى ذلك، كشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس، مع أعضاء خلية جماعة الإخوان الإرهابية المتهمة بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية بالمحافظة، واستهداف قوات الأمن ونشر أخبار كاذبة بقنوات الإخوان الخارجية في الخارج، أن الخلية قام بعض أعضائها باستخدام أسماء وهميه وحركية خلال تواجدهم بالمحافظة، وانه يوجد اثنين من أعضاء الخلية الإرهابية من خارج محافظة السويس، وأنهم تلقوا مبالغ مالية كبيرة من قيادات التنظيم الدولى للإخوان في الخارج.

وأكدت التحقيقات بالنيابة العامة، أن المتهمين المضبوطين يتزعمهم قيادي بجماعة الإخوان الإرهابية يشغل منصب مدير إدارة بإحدى الشركات بالعين السخنة، وكان دوره التنسيق والدعم لأعضاء الخلية، وقيامه بتسلم مبالغ مالية من أعضاء التنظيم الدولي للإخوان خارج مصر لدعم أعضاء الخلية بالمال داخل السويس لتنفيذ الأعمال الإرهابية.