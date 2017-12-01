نشرت صفحة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا لزيارة هيلاري سوانك ونيكولاس كيدج للأهرامات اللذين حرصا على التقاط الصور التذكارية، قبل حضورهما حفل ختام المهرجان. وعلقت صفحة مهرجان القاهرة السينمائي، على الصور: «هيلاري سوانك ونيكولاس كيدج قاما بزيارة اهرامات الجيزة، قبيل حضورهما حفل ختام المهرجان». وكانت قد استقبلت منطقة آثار الهرم امس النجمين العالميين نيكولاس كيدج وهيلاري سوانك، حيث أعربا عن إعجابهما بعظمة بناء الأهرامات وبالحضارة المصرية القديمة. و زار النجمان الهرم الأكبر «خوفو»، وتمثال أبو الهول، ومنطقة البانوراما الأثرية، واستمعا لشرح عن أهم المعالم الأثرية والتاريخية للمنطقة.