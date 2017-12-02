إعادة افتتاح مسجد بئر العبد بعد أسبوع من المذبحة ووزير الأوقاف يغير اسمه لـ «روضة الشهداء»

ارتفاع الدعم الحكومي بمقدار ٣٫٤ مليارات جنيه في شهرين





في رسالة إلى العالم بأن الإرهاب لن يمنع المصريين من الحياة وإقامة شعائرهم الدينية، وبعد مرور أسبوع واحد فقط على الحادث الإرهابي الخسيس الذي راح ضحيته حتى الآن 310 شهداء منهم 28 طفلا وإصابة نحو 125 آخرين، اكتظ مسجد الروضة في بئر العبد العريش امس بجموع المصلين في الداخل والخارج، تقدمهم الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ود.شوقي علام مفتي الجمهورية ود.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وعدد كبير من القيادات العسكرية والسياسية والتنفيذية والشخصيات العامة وشيوخ قبائل وعوائل سيناء.

هذا، وقرر وزير الأوقاف تعديل اسم مسجد «الروضة» إلى «روضة الشهداء» استجابة لمطالب أهالي قرية الروضة، كما كلف مدير المديرية بعمل لوحة رخامية جديدة بالاسم الجديد.

تجميد أموال

بموازاة ذلك، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، تجميد ممتلكات وأموال 14 شخصا من عناصر الجماعة الإرهابية و19 شركة تابعة للجماعة.



وقررت اللجنة التحفظ على أموال عائلة عصام العريان وهم: سمية عصام الدين محمد العريان، أسماء عصام الدين محمد العريان، إبراهيم عصام الدين محمد العريان، سارة عصام الدين محمد العريان، كذلك تجميد أموال آية الله السيد عبدالفتاح عنان وعمر أحمد جابر إبراهيم الحاج وأحمد جابر إبراهيم محمد الحاج وياسر جابر إبراهيم محمد الحاج وسامح حسن محمد المهدي وفاطمة فضل سيد رزق ومحمد عبدالناصر فؤاد صقر ومحمد أسامة شمس الدين رسلان وعمر محمد جمال الدين محمد ثابت توفيق ومحمد تاج الدين حسن حسين شلبي.



وشمل قرار التحفظ المنع من التصرف في كل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأموالهم السائلة سواء كانت مملوكة لهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة، وكذا منعهم من التصرف في كل حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو الأوراق المالية.

كما قامت اللجنة بتنفيذ التحفظ على 19 شركة مملوكة لجماعة الإخوان بالمحافظات وهي شركة فيرجينيا للسياحة وشركة باك لاين للتنمية الصناعية وشركة ثري أم للصناعات الهندسية وشركة لوجيك لتكنولوجيا إطفاء الحريق، ودار الطباعة والنشر الإسلامية، وقررت إسناد إدارة هذه الشركات إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار.



وقررت اللجنة ايضا تنفيذ التحفظ على شركة أندلسية للاستثمارات العقارية وفروعها الأربعة وشركة أندلسية للفندقة والسياحة وشركة مطروح للألعاب المالية والرياضية وشركة الأندلس والحجاز للاستثمارات العقارية وفروعها وشركة الأندلس والحجاز للصيانة والتعمير والشركة المصرية- القطرية وشركة التيسير وشركة كيمات للتجارة والمقاولات وشركة بلولاجون للفندقة.

جامعة القاهرة

في غضون ذلك، قررت جامعة القاهرة إنهاء خدمة 5 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، وبحسب بيان رسمي من الجامعة امس، شمل القرار كلا من د.رشاد محمد علي البيومي أستاذ بكلية العلوم، ود.باكينام رشاد حسن الشرقاوي أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ود.عصام الدين عبدالحليم حشيش أستاذ بكلية الهندسة ود.أحمد محمد الزهيري أستاذ بكلية الزراعة، ود.عبدالرحمن عمر الشبراوي أستاذ بكلية الصيدلة.

إلى ذلك، قالت ابنة أحمد شفيق الذي أعلن السيسي ترشحه في انتخابات 2018، امس الأول إن والدها يعتزم العودة إلى مصر في الأسابيع المقبلة.

وقالت لـ «رويترز» إنه يستعد لمغادرة الإمارات إلى أوروبا والولايات المتحدة أولا لعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية، وأضافت: «بعد ذلك سيتوجه عائدا إلى مصر لبدء حملته الرئاسية».

وقالت إن والدها منع في الأيام الماضية من مغادرة الإمارات لكنه تلقى الآن تأكيدات تفيد بأن بإمكانه السفر بحرية.. ولم تحدد من قدّم التأكيدات.

وقالت مي إن النية لم تكن متجهة لبث هذا الشريط الذي قالت إنه «سرب»، وأضافت ان الشريط سجل على سبيل الاحتراز.

وخلال مشاركته بمنتدى الحوار المتوسطي الذي تستضيفه روما، طرح على وزير الخارجية سامح شكري تساؤل: «هل تعتقد أن الفريق أحمد شفيق يمكنه أن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟»، رد شكري، إنه من حق أي شخص الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة شريطة توافر الشروط القانونية فيه، مشيرا إلى أن القانون المصري لا يمنع أحدا من الترشح.



واضاف: «لا أرى أن القانون يمنع أحدا من الترشح ولكن أعلم أنه (أي شفيق) لديه بعض القضايا ولكن لا أعرف هل حلت أم لا؟».



وكانت محامية الفريق المتقاعد أحمد شفيق، دينا عدلي حسين، قالت امس الاول: «لا مانع قانونيا يحول دون مغادرة الفريق الإمارات أو عودته إلى مصر».

ارتفاع الدعم

إلى ذلك، كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول المؤشرات المالية لأول شهرين في العام المالي الحالي، عن ارتفاع إجمالي الدعم المقدم من الدولة الى 13.2 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين مقابل 9.8 مليارات جنيه في ذات الفترة من العام المالي الماضي بزيادة قيمتها 3.4 مليارات جنيه.