إعداد: ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن

يناقش مجلس النواب غدا الأحد مشروع قانون هو الأول من نوعه خاص بنحو 15 مليونا من ذوي الإعاقات المختلفة، متضمنا العشرات من المزايا للتعامل مع هذه الفئة، حيث أكد النواب من ذوي الإعاقة في البرلمان أن القانون الجديد تضمن مزايا للمعاقين منها تخفيض 50% على المواصلات و5% على الوحدات السكنية و5% في مدارس الدمج التعليمي والمدن الجامعية، وتمثيلهم بنسبة 5% على شركات القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، هذا بالإضافة إلى الجمع بين الراتب والمعاش.

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أعدت وزارة التجارة والصناعة مقترحا من خلال هيئة تنمية الصادرات التابعة لها لإنشاء مركز لوجستي مصري في روسيا الاتحادية، وذلك بالتوازي مع دراسة إنشاء خط شحن سريع من مصر إلى روسيا بالتنسيق والتعاون مع الشركات والجهات المعنية، كما قامت بالتنسيق لإنشاء مجلس «اللوجستيات والشحن» بما يساهم في دعم وتنمية الصادرات المصرية بجميع أنواعها لمختلف دول المحيط الروسي.

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كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة سحب هيئة التعمير والتنمية الزراعية لـ 12 الفا و500 فدان من شركة الريف المصري صاحبة التنفيذ لمشروع 1.5 مليون فدان في اراضي منطقة المراشدة غرب قنا في الصعيد بسبب معاملات سابقة لتلك الاراضي داخل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتمية الزراعية منذ سنوات.

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طرح رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة الفريق مهاب مميش، خلال زيارته امس لمقر دار الهندسة في لندن، فرص الاستثمار بالمنطقة ومميزات مناخ الاستثمار، خاصة المخطط الخاص بتشغيل محطات حاويات جديدة في شرق بورسعيد بعد الانتهاء من تنفيذ وتسليم الأرصفة الجديدة والتي ستعمل بجانب المحطات العاملة بها فعليا.

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ينعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال ايام للاطلاع على تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر مؤخرا، وأجرت المراجعة الخاصة ببرنامج الاقتصادي، حيث توقع وزير المالية عمرو الجارحي أن يصرف الصندوق دفعة جديدة من قرض الـ12 مليار دولار والمقدرة بملياري دولار، خلال ديسمبر الجاري.

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صرح، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي بأن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم ويجري تنفيذها وطرحها لمختلف شرائح الدخل منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 حتى الآن بلغ 1.710.757 وحدة، إضافة إلى 55726 وحدة يجري الإعداد لطرحها.