إعداد: خديجة حمودة ومجدي عبدالرحمن

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار حسن فريد تأجيل محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، وذلك في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار احمد ابوزيد، بأن وفد مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك نجح، وبتوجيه من وزير الخارجية سامح شكري، بعد ايام قليلة من وقوع الحادث الإرهابي في مسجد الروضة ببئر العبد، في استصدار قرار بتوافق الآراء من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة حادث مسجد الروضة الإرهابي.

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في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا والحرص على دفعها قدما خلال الفترة المقبلة، عقد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرغي لافروف جلسة مشاورات ثنائية في ختام مشاركته في فعاليات منتدى الحوار المتوسطي، تناولت العلاقات بين البلدين وعمق الشراكة بينهما في كل المجالات، وشهدت التشاور والتنسيق فيما يتعلق بالقضايا والأزمات الإقليمية في ظل التعقيدات التي تخيم على المشهد الإقليمي في الوقت الراهن.

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نجحت مصر في الفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة البحرية الدولية خلال الانتخابات التي جرت أمس الأول بمقر المنظمة في لندن، وذلك بعد أن حصلت على 133 صوتا من أصل 158 صوتا من بين الدول التي شاركت في التصويت، وهو ما أهلها للفوز بمقعد العضوية في المجلس للمرة الثانية على التوالي، والذي يعد الذراع التنفيذية للمنظمة، والذي تقتصر العضوية فيه على 40 دولة.

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يصدق مجلس النواب في جلساته اليوم الأحد نهائيا بالتصويت العلني على 6 مشروعات قوانين جديدة هي: مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية ومشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولاسلكيا وتداولها والاتجار فيها ومشروع قانون بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.