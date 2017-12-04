أعلنت وزارة الآثار الكشف عن 27 تمثالا كاملا وأجزاء للإلهة «سخمت» بمعبد الملك «أمنحتب الثالث» بمنطقة كوم الحيتان بالبر الغربي بالأقصر، وذلك أثناء أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية ـ الأوروبية العاملة بمشروع ترميم وحماية تمثالي ممنون برئاسة د.هوريج سوروزيان.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د.مصطفى وزيري ان التماثيل المكتشفة مصنوعة من الجرانيت الأسود ويصل أقصى ارتفاع لها حوالي 2 متر، وتصور التماثيل الإلهة «سخمت» إما جالسة على العرش، وفي يدها اليسرى علامة العنخ رمز الحياة، أو واقفة تمسك بصولجان من البردي أمام صدرها، في حين يزين رأسها قرص الشمس وحية الأورايوس.

ومن جانبها، أكدت د.سوروزيان رئيس البعثة تباين حالة التماثيل فبعضها في حالة جيدة من الحفظ، حيث عثر عليها في الطبقات العليا من سطح الأرض، أما البعض الآخر ففي حالة سيئة من الحفظ نتيجة العثور عليها داخل طبقات الأرض السفلى.